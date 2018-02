Maltempo | domani allerta gialla nel Lazio

Maltempo - nevica sull’Etna : chiuso fino a domani un tratto della Sp 92 : A causa di una abbondante nevicata e in attesa dei lavori di spalamento, la Citta’ Metropolitana di Catania con una ordinanza dirigenziale ha disposto la chiusura al transito sino a domani della Strada Provinciale 92 che dai Monti Silvestri conduce a Zafferana Etnea (tratto compreso tra Piano Bottara al km 9 e il centro abitato al km 28) e alla contrada Milia. Disposta anche la chiusura della strada denominata “Salto del Cane”, ...

Maltempo - nevica a Potenza : domani scuole chiuse : A causa del Maltempo, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole, compresi gli asili nido, nella giornata di domani, giovedì 15 febbraio. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale potentina. Nel capoluogo lucano sta nevicando da alcune ore. La decisione di chiudere le scuole per la giornata di domani è stata presa anche da altri sindaci della provincia potentina, tra cui quello di ...

Maltempo - nevicate diffuse in varie regioni : le previsioni per oggi e domani : Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso nella giornata di oggi sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche e portando nevicate...

Maltempo Ravenna : allerta idrogeologica dalla mezzanotte di oggi fino a tutto domani : dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 6 febbraio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, ‘gialla’, per criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali prestare particolare attenzione allo stato dei corsi ...

Meteo : oggi giornata di transizione con qualche nota d'instabilita'. Domani Maltempo e neve a bassa quota : Tempo nel complesso più stabile oggi su gran parte d'Italia. Domani torna a peggiorare, questa volta al nord-ovest con neve a bassa quota! Meteo/ La perturbazione artica che ieri ha interessato...

Maltempo Toscana : domani possibili gelate in territorio fiorentino : Allerta meteo arancione in provincia di Firenze per rischio ghiaccio: l’avviso è valido dalla mezzanotte alle 10 di domani, domenica 4 febbraio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono attesi fenomeni di gelate diffuse sull’intero territorio della città metropolitana. “Nelle prossime ore ancora possibili deboli nevicate intermittenti sulle zone appenniniche e in particolare ...

Sci - Maltempo a Garmisch : domani prove e discesa libera : Cancellata anche la seconda prova in programma oggi, si recupera domani alle 10. Due ore partirà la gar

Allerta meteo Aeronautica Militare : domani neve al Nord - Maltempo al Centro Sud : Allerta meteo Aeronautica Militare - Il transito di una saccatura Artica determinerà nelle prossime ore intensi venti ed episodi di maltempo. domani la perturbazione tenderà ad intensificarsi e ad...

Previsioni meteo domani - 2 febbraio col Maltempo da nord a sud! Venti forti in arrivo! : Forte maltempo domani da nord a sud. Più colpite le regioni tirreniche, occhio anche ai Venti forti! Le Previsioni meteo per il 2 febbraio 2018. Previsioni meteo domani/ Dopo un mese estremamente...

Meteo Protezione Civile : Maltempo su molte zone d'Italia domani : Nella giornata di domani avremo maltempo su molte regioni italiane per l'insistenza di una perturbazione di origine nord-atlantica. L'instabilità interesserà soprattutto il Nord-Est e le regioni...

Aeronautica Militare : avviso di fenomeni intensi - forte Maltempo in arrivo fra oggi e domani : Una perturbazione nord-atlantica porterà nelle prossime ore maltempo diffuso sul Centro-Nord Italia, con fenomeni anche intensi. L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso nel quale descrive le...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 1 Febbraio. Maltempo in arrivo. : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo in netto peggioramento al Nord e sul versante tirrenico. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 1 Febbraio...

Previsioni meteo domani : ecco il Maltempo - ma non per tutti! : Perturbazione atlantica domani al nord. Nubi anche al centro, andrà meglio al sud grazie all'alta pressione! Le Previsioni meteo per domani... Previsioni meteo domani/ Una modesta perturbazione di...