Maltempo | allerta meteo | in arrivo pioggia e neve

Allerta Maltempo della Protezione Civile : neve in arrivo : Allerta maltempo della Protezione Civile: in arrivo precipitazioni da Nord a Sud, neve su Toscana ed Emilia-Romagna. neve su Toscana ed Emilia-Romagna La nuova perturbazione di origine atlantica che sta...

Maltempo - domani allerta gialla nel Lazio : Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio Rischio idrogeologico previsto a partire dalle prime ore del mattino del 18 febbraio. Criticità a seguito di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. METEO Parole chiave: ...

Maltempo - domani allerta gialla nel Lazio - : Rischio idrogeologico previsto a partire dalle prime ore del mattino del 18 febbraio. Criticità a seguito di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. METEO

Meteo - Maltempo in Toscana : allerta gialla : La Protezione Civile annuncia un'allerta gialla a partire da stasera alle ore 20 e fino alla stesso ora di domani in tutta la Toscana. Neve a Firenze.

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : Maltempo - freddo e tanta neve al Sud : Allerta Meteo – Nelle prossime ore l’area di bassa pressione che sta interessando le regioni meridionali con nevicate fino a quote relativamente basse si muoverà verso sud-est. Al suo seguito, da stasera, si prevede un’intensificazione dei venti su tutto il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo - il ciclone di San Valentino si abbatte al Sud : bufere di neve fino a bassa quota - altre 18 ore di allerta meteo : 1/19 ...

Maltempo Puglia : revocata “allerta gialla” : In considerazione delle previsioni meteorologiche per le prossime ore, la Protezione Civile regionale della Puglia ha revocato l’allerta “gialla” per rischio neve, prevista per oggi pomeriggio su alcune località della regione. L'articolo Maltempo Puglia: revocata “allerta gialla” sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - San Valentino di freddo e Maltempo : nevica alle porte di Roma - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Maltempo - freddo e neve : Allerta Meteo per neve e gelo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, 14 febbraio. Sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri, più probabilmente nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro- settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio le nevicate saranno in forte attenuazione. La Protezione civile raccomanda massima ...

Allerta Meteo Puglia - ancora Maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : tanta neve sugli Appennini mentre avanza il nuovo fronte freddo da Nord/Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio la Calabria tirrenica è l’area più colpita con piogge torrenziali dal Pollino all’Aspromonte, e copiose nevicate sui rilievi in modo particolare nel versante tirrenico. Una vera e propria bufera sta colpendo Gambarie, nel reggino, dove già Sabato era caduto mezzo metro di neve e adesso ...

Maltempo in Francia : nuova allerta neve a Parigi - “evitare gli spostamenti in auto e l’ovest dell’Ile-de-France” : nuova allerta neve nella regione di Parigi: nell’area è prevista una nuova abbondante nevicata nelle prossime ore. In un comunicato, la prefettura consiglia ai residenti di evitare “per quanto possibile” gli spostamenti in auto. La polizia chiede anche di evitare l’ovest della regione Ile-de-France. Nei giorni scorsi la neve ha determinato disagi nei trasporti, tanto che migliaia di persone sono state costrette a passare ...

Maltempo : ancora allerta neve in regione Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Allerta Meteo - tre giorni di freddo intenso : forte Maltempo al Sud - tanta neve fino a bassa quota : 1/4 ...