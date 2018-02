Mafia nigeriana | la denuncia degli animalisti | ' Sgozzano gatti e galline'

Pamela Mastropietro - il procuratore : 'La tesi della Mafia nigeriana non regge' : Si è parlato molto del presunto coinvolgimento della mafia nigeriana nell'omicidio di Pamela Mastropietro. La tesi è stata sostenuta da alcuni analisti ed opinionisti, tra cui il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi ed è stata anche trattata in diversi programmi televisivi d'attualità. Secondo questa teoria, i quattro nigeriani sospettati dell'omicidio della 18enne sarebbero stati membri della stessa organizzazione criminale di ...

Quanto è potente la Mafia nigeriana in Italia (e come fa soldi) : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione. Sono le attività principali dei gruppi criminali nigeriani e del centro Africa presenti in Italia, gruppi che - secondo l'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia - continuano a "distinguersi per le modalità particolarmente aggressive" con le quali portano avanti i propri affari. Il loro ...

PAMELA MASTROPIETRO/ Il criminologo : quella violenza 'rituale' non va d'accordo con la Mafia nigeriana : Il caso di PAMELA MASTROPIETRO si apre a situazioni inquietanti: potrebbe essere un caso di rito magico nigeriano. Ne abbiamo parlato con il criminologo LUCA STEFFENONI

"Mafia nigeriana - ecco perché è la più aggressiva al mondo. Usa riti sacrificali" : «Io non so se la mafia nigeriana si estranea questo delitto, non potrei escluderlo, quello che so è che la mafia nigeriana è una delle mafie transnazionali...

Mafia nigeriana? Ottima occasione per parlare di tutte le mafie. : ... che torna sempre di moda in campagna elettorale, allora non c'è niente di meglio che punire i corrotti e i corruttori , che sono l'anello di congiunzione tra mafie e politica, e indignarsi con forza ...

[L'analisi] Segreti - veleni e misteri dietro la morte di Pamela. E il ruolo della Mafia nigeriana : Incredibile la cronaca giudiziaria di questi giorni . Forse anche via Arenula, oltre che il Csm, dovrà accendere i riflettori sulle piccole e medie città e più in generale sulla magistratura che sta ...

Droga - prostituzione - riti voodoo I segreti della Mafia nigeriana Ecco la struttura e le fonti di business : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione, struttura reticolare a livello globale. E riti voodoo. Tutti i segreti della mafia nigeriana Segui su affaritaliani.it

Pamela Mastropietro - Meluzzi : 'C'è la Mafia nigeriana dietro il suo omicidio' Video : Secondo il noto psichiatra e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi, il brutale omicidio della 18enne #Pamela Mastropietro potrebbe nascondere inquietanti scenari. Più specificatamente, come sostenuto dallo stesso Meluzzi in una intervista con il politico di 'Fratelli D'Italia' Guido Crosetto ripresa da un articolo del sito web 'L'Indiscreto', dietro l'omicidio della giovane ragazza ci potrebbe essere stata [Video] la mano della potente e ...

