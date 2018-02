Mafia | l’omicidio Agostino e l’arsenale delle stragi | la procura generale ordina una

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2018) Era una vera santabarbara, quella scoperta nel febbraio 1996 in contrada Giambascio, a San Giuseppe Jato, nel palermitano. Qui, nel vano interrato di una casa di campagna del boss poi pentito Giovanni Brusca, furono trovati armi, munizioni, esplosivi, congegni elettrici, fucili mitragliatori, lancia granate e lancia missili di fabbricazione sovietica, mine anticarro e apparecchi radio. E poi c’era un revolver Smith & Wesson 357 magnum, contrassegnato dopo il sequestro con la sigla “C8“, su cui il 14 febbraio scorso ladi Palermo hato accertamenti non ripetibili per verificare se sia stata usata il 5 agosto 1989 per un delitto commesso a Villagrazia di Carini. È quello in cui vennero uccisi l’agente di polizia Antonino, 28 anni, e la giovane moglie, Ida Castelluccio. L’omicidio avvenne alle 19.30, di fronte alla casa ...