Luigi Di Maio | il retroscena sull' addio del fondatore grillino Borrelli | rischio

Luigi Di Maio : «Il governo passa da noi» : Le parole del candidato dell’M5S al Secolo XIX: «Berlusconi e Renzi hanno fallito, non avranno il 51%». Nel pomeriggio, comizio al teatro Stabile

Luigi Di Maio in redazione : invia la tua domanda : Sabato 17 febbraio in redazione un forum con il candidato premier M5S Luigi Di Maio, inviate qui sotto le vostre domande. Il leader Cinquestelle risponderà a una selezione dei vostri quesiti. ...

Luigi Di Maio - scandalo Rimborsopoli : la baby deputata grillina Marta Grande e l'affitto d'oro a Roma : Alla faccia dei grillini francescani. Nello scandalo Rimborsopoli che sta sconvolgendo il mondo del Movimento 5 Stelle spicca il caso di Marta Grande , baby-deputata , quando è stata eletta nel 2013 aveva appena 25 anni, che come riportato da Panorama ha messo 'a bilancio' circa 2.200 euro ...

Luigi di Maio - su Rimborsopoli scoppia la paranoia dei grillini : 'Tutta colpa di Berlusconi e dei servizi segreti' : Non poteva passare troppo tempo prima che alla denuncia delle Iene sullo scandalo dei rimborsi mai restituiti dei grillini seguisse una succulenta teoria del complotto, naturalmente sfornata dalle ...

Luigi di Maio da barzelletta - nei Cinque stelle 3 massoni e 14 - non 8 - furbetti : Ma dove vai se il massone non ce l' hai. E occhio ai fidanzati ladri, e attenzione ai commercialisti distratti. E vieni avanti, scontrino. E via così. Sarà pure 'tutta pubblicità' come rassicura Beppe ...

M5S - Luigi Di Maio : “Ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare per dimezzare stipendi degli eletti” : “Oggi ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare questo atto di impegno e di consentire a tutte le forze politiche di impegnarsi per votare il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e la rendicontazione dei rimborsi“. Rilancia così il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio dopo i giorni più difficili per il Movimento alle prese con le mancate restituzioni al Fondo per il microcredito. “Io l’ho ...

RIMBORSOPOLI M5S/ Ultime notizie - video Iene : 14 parlamentari coinvolti. Luigi Di Maio “smentito” sull'ammanco : RIMBORSOPOLI M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta di Filippo Roma: 14 parlamentari coinvolti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Luigi Di Maio umiliato da Guido Crosetto : 'Lui candidato premier perché sta bene in giacca e cravatta' : Come sempre, uno strepitoso Guido Crosetto . Questa volta il 'gigante' di Fratelli d'Italia mette nel mirino il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , travolto al pari del suo partito dallo ...

Luigi Di Maio - il suo candidato Dino Giarrusso massacrato dall'ex collega Filippo Roma : Filippo Roma è la Iena che con la sua inchiesta ha innescato lo scandalo 'rimborsopoli' dei 5 Stelle. Intervistato dal quotidiano Il Tempo , premette che 'l'idea di restituire una parte dello ...

Luigi Di Maio costretto ad ammettere : almeno 8 gli onorevoli grillini coinvolti in Rimborsopoli : Sono almeno otto gli onorevoli grillini che non avrebbero restituito al partito quanto stabilito dal partito, per una cifra complessiva che si aggira sugli 800mila euro. Lo ha ammesso oggi Luigi Di ...

Sondaggi elezioni - rimborsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...

Luigi Di Maio - l'indiscrezione : Davide Frongia dalla Raggi a ministro del governo M5s : Mentre il Movimento 5 Stelle a Roma , fronte Virginia Raggi , continua a vivere sotterranee tensioni nell'attesa di un Risiko delle poltrone e di un giro di vite degli assessorati, c'è un pezzo grosso ...

Luigi Di Maio : "David Borrelli non mi risponde al telefono" : "Non l'ho sentito e nemmeno mi ha risposto al telefono". A dirlo è Luigi Di Maio a proposito dell'addio al gruppo del Movimento 5 stelle "per motivi di salute" dell'europarlamentare David Borrelli."Tutti i candidati nelle nostre liste chiedono al ministero dell'Economia di pubblicare quanto hanno restituito dei loro stipendi - afferma Di Maio arrivando al ministero dell'Economia, dove ha consegnato le richieste dei candidati . Spero entro ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo torna per fargli da balia : Beppe Grillo, in questi giorni, è un ometto sbattuto. Come il De Gaulle richiamato al potere nel riverbero della guerra d' Algeria, come il signor Wolf che 'risolve problemi' nei film di Quentin ...