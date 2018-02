Luigi Di Maio all' attacco sull' inchiesta rifiuti in Campania | I De Luca assassini

huffingtonpost

: Chi ha mentito a Luigi Di Maio e agli elettori non la passerà liscia. Collegatevi! - AngeloTofalo : Chi ha mentito a Luigi Di Maio e agli elettori non la passerà liscia. Collegatevi! - espressonline : L'ora difficile di Luigi #DiMaio il royal baby che stavolta arranca. L'inchiesta sull Espresso in edicola domenica… - EleonoraEvi : Luigi Di Maio intervistato da StartupItalia! Ecco il nostro piano per l’#innovazione e il #futuro! “Il... -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpagein, il Movimento 5 Stelle va all'del governatore della, Vincenzo De, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La Terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premierDinel corso di un intervento pubblico a Genova. "Volevo farvi vedere il volto deglidella mia terra, i Dee tutti quelli coinvolti in questa. Noi faremo di tutto per non far entrare criminali politici di questa portata in Parlamento", ha aggiunto."Nei prossimi giorni chiederemo le dimissioni. Ho sentito Valeria Ciarambino, dobbiamo andare come attivisti sotto il Comune di Salerno e alla Regionee chiedere ...