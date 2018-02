Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi, oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l'ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore artistico. Ballerino e coreografo, artista eclettico, Tommassini nello spettacolo si è cimentato in diversi ruoli e in diversi ambiti: musica, tv, cinema, moda, teatro e pubblicità.Per il cinema ha firmato le coreografie ...

Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi - il debutto in studio : “Renderò gli allievi artisti” (video) : Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi per il serale in partenza nei prossimi mesi. Il rumor circolava sul web e sui social da settimane, e durante la diretta del 17 febbraio la notizia è stata confermata proprio da Maria stessa. Lo storico coreografo volto di X Factor ha abbandonato il talent di Sky Uno per approdare in Mediaset nel talent di Maria. La conduttrice ha spiegato che l'ex direttore artistico Giuliano ...

Amici 17 - Luca Tommassini al posto di Giuliano Peparini? “Sono stato io a propormi” : Luca Tommassini sarà il prossimo direttore artistico del serale di Amici 17? Lui dichiara: “Sono stato io a propormi” Il serale di Amici 17 è alle porte e, mentre nella scuola i ragazzi vengono sottoposti a continue prove ed esami, tanti sono quelli curiosi di sapere chi prenderà il posto di Giuliano Peparini quest’anno. Il […] L'articolo Amici 17, Luca Tommassini al posto di Giuliano Peparini? “Sono stato io a ...

Luca Tommassini fa ballare il cinema italiano 'Per me nulla è abbastanza' - Cinema - Spettacoli : Ho iniziato a ballare a nove anni, a undici ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come bambino attore e ballerino nei film, nelle pubblicità, nelle trasmissioni tv. Il ballo mi ha salvato ...

Da Madonna a Michael Jackson - tutte le star che hanno ballato con Luca Tommassini : Ha iniziato praticamente bambino e appena è riuscito a mettere da parte i soldi è volato in America. Là Luca Tommassini ha lavorato con i più grandi da Madonna a Michael Jackson passando per Prince e ...

Amici 17 - Luca Tommassini ammette : «Io e Maria ne stiamo parlando». X Factor è come un figlio - ma è ora di lasciarlo andare. : Luca Tommassini Luca Tommassini esce allo scoperto e, dopo essersi immortalato sui social con la felpa di Amici, ammette che la trattativa per approdare nel programma di Maria De Filippi è in corso. E X Factor? “Io e Maria ne stiamo parlando, è scaduto il mio contratto ad X Factor. Loro mi hanno richiamato, ma sono sul mercato, devo decidere cosa fare, tutto, uno, o cento” ha dichiarato il coreografo, ‘corteggiato’ da ...