Livorno | sputi | grida e lancio di bottiglia contro Giorgia Meloni 21 denunce

Livorno : sputi - cori e un lancio di bottiglia contro Giorgia Meloni. 21 denunce : Il 13 febbraio Giorgia Meloni era arrivata per un comizio elettorale a Livorno, ma è stata cacciata a suon di cori, striscioni e fischi. Ma anche sputi e un lancio di bottiglia. Per questo la digos ha denunciato 21 persone – 14 uomini e 7 donne, età tra i 16 e i 71 anni. Per 20 l’accusa, contenuta nella comunicazione di reato fatta dalla polizia alla procura della Repubblica di Livorno e a quella presso il tribunale dei minori di Firenze, ...

Livorno - 21 persone indagate per i calci e gli sputi alla Meloni : Svolta nelle indagini sulla l'aggressione a Giorgia Meloni a Livorno di qualche giorno fa. L'auto della leader di Fratelli d'Italia è stata colpita da calci e da sputi da una folla inferocita che le ha impedito di tenere un comizio nella città toscana. Adesso dopo alcuni accertamenti sarebbero ben 21 le persone indagate. Si tratta di almeno 14 uomini e di 7 donne.Per 20 persone l'accusa che è stata formalizzata dalla Digos e ...

