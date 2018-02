Livorno | 21 persone indagate per i calci e gli sputi alla Meloni

ilgiornale

(Di sabato 17 febbraio 2018) Svolta nelle indagini sulla l'aggressione a Giorgiadi qualche giorno fa. L'auto della leader di Fratelli d'Italia è stata colpita dae dada una folla inferocita che le ha impedito di tenere un comizio nella città toscana. Adesso dopo alcuni accertamenti sarebbero ben 21 le. Si tratta di almeno 14 uomini e di 7 donne.Per 20l'accusa che è stata formalizzata dDigos e dProcura e quella di aver impedito una riunione di propaganda elettorale. Inoltre per alcune di questesono stati ipotizzati anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza provata, minacce e lesioni. Solo una persona è indagata per manifestazione non autorizzata. L'episodio aveva scatenato diverse polemiche nei giorni scorsi. Adesso le indagini andranno avanti per identificare gli altri responsabili che hanno ...