LIVE Sci alpino | superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | partenza

oasport

: #PyeongChang2018 #FisAlpine Tutti gli aggiornamenti sul SuperG donne, per non perdere nemmeno un minuto di una... - OA_Sport : #PyeongChang2018 #FisAlpine Tutti gli aggiornamenti sul SuperG donne, per non perdere nemmeno un minuto di una... - enricospada2 : #PyeongChang2018 #FisAlpine Tutti gli aggiornamenti sul SuperG donne, per non perdere nemmeno un minuto di una... - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: si assegna il titolo dal trampolino grande - #Salto… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Buongiorno e bentrovati alladeldelleInvernali Di. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, le favorite. La bergamasca, grande protagonista in Coppa del Mondo torna sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso anno la videro trionfare per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo proprio la bergamasca sia in discesa sia inigante. Genio e sregolatezza la nostra Sofia da cui ci si può aspettare di tutto e, si spera, i tasselli del puzzle siano tutti al loro posto. L’obiettivo è quello di conquistare una medaglia, ma non bisogna ...