LIVE Salto con gli sci | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | si assegna il titolo dal

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : la Bielorussia festeggia negli Aerials! Tre azzurri qualificati nel salto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’assalto alla qualificazione : Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta l’austriaco Rehrl dopo la prova di salto - male Alessandro Pittin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 ...

Elezioni - Alemanno : 'In Calabria grande salto di LIVEllo che ci permetterà di eleggere un senatore' : "Noi contiamo in Calabria di fare un grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore. Matteo Salvini è capolista, ma è capolista in molti altri collegi, quindi Tilde Minasi può ...

LIVE Salto con gli sci femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : le sorelle Malsiner per la top10. Duello Lundby-Althaus-Takanashi per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Salto con gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è in programma la prova dal trampolino piccolo: si assegnano le prime medaglie anche per le ragazze. L’Italia si affida in particolar modo alle sorelle Lara e Manuela Malsiner mentre per le medaglie si infiammerà il Duello tra la favorita Lundby e la Takanashi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Salto con gli sci ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - speed skating e slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. gara posticipata : si salta alle 14.35. Che battaglia dal trampolino piccolo! Kamil Stoch sfida Wellinger e Freitag. Azzurri per la top30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino piccolo di Salto con gli sci, che assegna la prima medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grandissima attesa soprattutto in Polonia, Norvegia e Germania per questa gara. La Polonia è tutta per l’eroe nazionale Kamil Stoch che vuole completare la stagione perfetta aggiungendo un titolo olimpico al Grande Slam nei Quattro ...

LIVE Pagelle Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : la Juve ritrova Buffon per contenere l’assalto di Gomez e compagni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atalanta-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018. È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa ...