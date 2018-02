LIVE Biathlon | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Lukas Hofer e Dominik Windisch

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : spettacolo con gigante maschile e staffetta 4×10 km di sci di fondo. Azzurri per stupire nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer - ultima chance individuale nella mass start : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della mass start femminile (12.5 km) di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ultima occasione per portare a casa una medaglia, prima delle staffette, per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, le due azzurre in gara quest’oggi. Anche in questa gara i favori del pronostico sono per la tedesca Laura Dahlmeier, veloce sugli sci e precisa al poligono. Chi riuscirà a stare ...

LIVE Biathlon - Individuale Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : oro a Johannes Boe! Martin Fourcade butta via la gara e scende dal podio! Hofer e Windisch lontani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile di 20 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà caccia a Martin Fourcade oggi. Dopo aver dominato la gara a inseguimento, il francese parte favorito anche per la gara odierna. Non potrebbe essere altrimenti per un atleta salito 15 volte su 15 sul podio in stagione, serie interrotta solo nella sprint di domenica. Altro oro in arrivo? In Coppa del ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : trionfa a sorpresa Hanna Oeberg. 7a Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! L’Italia vince nel curling. Ora il biathlon : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale 15 km femminile rinviata a domani per il vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : cancellati slalom donne e 15 km di biathlon. Pittin salta malissimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...