L' Inter inciampa sul Genoa | 2-0 per i rossoblù e quarto posto a rischio

ilgiornale

: #SerieA, l’ #Inter inciampa a Marassi: il #Genoa vince sotto il segno di #Pandev - AgentiAnonimi : #SerieA, l’ #Inter inciampa a Marassi: il #Genoa vince sotto il segno di #Pandev -

(Di sabato 17 febbraio 2018) L'di Luciano Spalletti è ancora convalescente. I nerazzurri dopo il successo contro il Bologna escono sconfitti dal Marassi di Genova, battuti per 2-0 dall'ottimodi Davide Ballardini. I gol della partita portano la firma di Ranocchia, auotre di un autogol a fine primo tempo, e dell'ex Pandev al 59'. L'è parsa non in palla, mentre di fronte aveva un avversario in forma e che è stato in partita per tutti e 95 i minuti di gioco. Con questo successo isalgono a quota 30 punti, mentre l'resta quarta, a quota 48, ma ha perso una posizione in favore della Roma e lunedì sera, in caso di vittoria della Lazio contro il Verona rischia di perdere anche la quarta posizione.La prima azione da gol capita sui piedi di Pandev al 9': il macedone scappa in contropiede e conclude debolmente con il destro permettendo ad Handanovic di ...