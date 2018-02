Ligue 1 | Psg-Strasburgo 5-2 | Cavani rialza i parigini

PSG Strasburgo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - risultato live (Ligue 1) : PSG Strasburgo, Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Ligue 1). Dalle ore 17:00 di questa sera, di scena la gara delle stelle parigine(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:48:00 GMT)

Ligue1 : Psg polemico. Emery : 'Vorrei arbitro casalingo anche a Parigi' : I miei hanno fatto bene contro la migliore squadra del mondo, e dopo aver rivisto la partita sono convinto che ci qualificheremo". Nell'ultimo turno il Monaco ha guadagnato punti su tutte le ...

Ligue1 : basta Neymar - Psg vola a +13 : ROMA, 10 FEB - Una prodezza di Neymar al 23' del secondo tempo basta e avanza al Psg per vincere in casa del Tolosa e, soprattutto, per incrementare il vantaggio in classifica: ora i parigini sono a ...

Ligue 1 - Psg inarrestabile : Neymar stende il Tolosa : Il Psg viaggia senza intoppi verso la vittoria del campionato francese. La squadra di Emery non accenna a fermarsi, terza vittoria consecutiva per i parigini nella sfida odierna in trasferta con il Tolosa. Decisiva la rete di Neymar che ha trasformato in goal un assist di Angel Di Maria regalando altri tre punti alla compagine della capitale. Il Psg sale così a 65 punti in classifica, 13 punti in più del Marsiglia secondo. I parigini ora ...

Probabili Formazioni Tolosa-Psg - Ligue 1 - 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Tolosa-Paris Saint-Germain, 24^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 10 Febbraio 2018 ore 17:00: Dani Alves squalificato, c’è Meunier. Ritorna anche Marquinhos. Per Debéve ballottaggio Boisgard-Jean. Allo Stadium Municipal di Tolosa la squada allenata da Debéve ospiterà i marziani del Paris Saint-Germain nella partita valida per la 24esima giornata del campionato francese, la Ligue 1. I padroni di casa arrivano a ...

Ligue 1 - svelati gli stipendi : comanda il Psg - Neymar guadagna 40 euro al minuto! : L’Equipe, noto quotidiano francese, ha pubblicato nella sua edizione odierna un’interessante analisi svelando tutti gli stipendi dei giocatori che militano in Ligue 1. Neymar ovviamente comanda la classifica con un ingaggio da 3 milioni e 67 mila euro (lordi) al mese. Da sottolineare inoltre come tra i 13 calciatori più pagati solo uno non milita nel Psg ed è Radamel Falcao del Monaco che percepisce 9 milioni lordi a stagione, ...

I giocatori più pagati in Ligue 1 : dominio PSG - Balotelli unico italiano : giocatori più pagati in Ligue 1, il PSG è il club che paga gli stipendi maggiori. 12 posti dei primi 13 occupate da membri del club parigino. L'articolo I giocatori più pagati in Ligue 1: dominio PSG, Balotelli unico italiano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ligue 1 - Lille-Psg 0-3 : Neymar brilla - Lo Celso incanta : TORINO - Il Psg continua a volare: dopo la sconfitta di Lione , la seconda in campionato, oltre a quella di Strasburgo , , i parigini battono 3-0 il Lille in trasferta. Ad aprire le marcature è il ...

