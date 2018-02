Ligue 1 | Nizza-Nantes | la rete di Balotelli vale 2 | 50

Probabili Formazioni Digione-Nizza - Ligue 1 - 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Digione-Nizza , 24^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 10 Febbraio 2018 ore 20:00: Favre sostituisce Less Melou squalificato con Makengo, mentre Dall’Oglio lancia Said nel tridente. Dopo la vittoria sul Rennes, il Digione proverà a dare continuità di risultati contro un Nizza che sta davvero passando un periodo che definire “nero” sarebbe riduttivo: 2 sconfitte consecutive, di cui una addirittura ...

Probabili Formazioni Nizza-Tolosa - Ligue 1 - 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Tolosa , 24^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 20:00: Balotelli guida l’attacco di Favre, mentre Debève sostituisce lo squalificato Jullien con Michelin. All’Allianz Riviera il Nizza allenato da Lucien Favre, dopo il pesante ko assolutamente inaspettato contro il Metz ultimo in classifica, ospiterà il Tolosa di Debève che al contrario ha sconfitto di misura il Troyes non senza soffrire, ...

Probabili Formazioni Metz-Nizza Ligue 1 - 27 gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Metz-Nizza , 23^ Giornata Ligue 1 2017/ 2018 , ore 20:00: Balotelli guida l’attacco degli ospiti, Beunardeau titolare per Hantz. Allo stadio Saint Symphorien il Metz dopo il pesante ko contro il Monaco nel turno precedente, ospita un Nizza che ora è chiamato a prendere davvero il volo: il quarto posto è assai lontano, 12 punti, ma sognare non costa nulla. Adesso, comunque, per gli uomini di Favre ...

Probabili Formazioni Nizza – St. Etienne - Ligue 1 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza – St. Etienne, 22^ giornata Ligue 1 2017/2018, ore 15.00: SuperMario in gran spolvero, il St. Etienne punta al recupero di Pajot Il Nizza per continuare a stupire, il St.Etienne per uscire dalla crisi. Può essere questa, in sintesi, la presentazione della partita di domenica. All’Allianz Riviera si sfidano, infatti, due squadre che vivono momenti di forma diametralmente opposti. Da una parte i ...