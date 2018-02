Ligue 1 | Monaco-Dijon 4-0 | Keita e poi esordio Pellegri

Probabili Formazioni Monaco-Digione Ligue 1 - 16 Febbraio 2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Digione, 26^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 16 Febbraio 2018 ore 20:45: Ritornano i titolari per Jardim che lancia Lopes nel tridente. Dall’Oglio invece potrebbe dare spazio a Kwon in avanti. Allo Stade Louis II il Monaco di Jardim, dopo il netto 4-0 rifilato all’Angers, ospiterà il Digione nell’anticipo della 26esima giornata del campionato francese, ovvero la Ligue 1. Non dovrebbe essere ...

Probabili Formazioni Angers-Monaco - Ligue 1 - 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Angers-Monaco, 24^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 10 Febbraio 2018 ore 20:00: Falcao squalificato, c’è Mboula accanto a Lopes e Keita Balde. Pellegri parte della panchina. Tra le fila di Moulin, chance per Thomas Touré? Allo Stadio Jean Bouin l’Angers, dopo il ko contro il Montpellier di settimana scorsa, se la vedrà contro un’altra corazzata del campionato francese: il Monaco di Jardim. Questa ...

Probabili Formazioni Olympique Marsiglia-Monaco Ligue 1 - 28 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Marsiglia-Monaco, 23^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21:00: Rudi Garcia rilancia tutti i titolari in campo, mentre Jardim dovrebbe schierare Tielemans a centrocampo al posto di Moutinho. Al Velodròme l’Olympique Marsiglia allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia ospita il Monaco di Jardim in una sfida decisiva, un crocevia tra la terza e la quarta forza del campionato, le quali sono distanti ...

Probabili Formazioni Monaco – Metz - Ligue 1 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco – Metz, 22^ giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17.00: Monaco con Jovetic-Keita, Metz senza Didillon Quella di Domenica pomeriggio allo Stadio Louis II di Montecarlo, sarà una sfida tra due squadre con ambizioni e livello tecnico diametralmente opposti. Da una parte i campioni di Francia in carica del Monaco, in lotta per il secondo posto (PSG imprendibile allo stato attuale). Dall’altra parte il Metz, ...

Ligue 1 - Falcao salva il Monaco : non basta la doppietta di Balotelli : TORINO - Balotelli dà una mano a Garcia . Il Marsiglia dell'ex allenatore della Roma scavalca il Monaco al secondo posto della Ligue 1 aiutato dalla doppietta di SuperMario che rallenta i campioni di ...

Ligue 1 - Monaco-Nizza : attesa doppiatta di Balotelli : TORINO - Nel derby della Costa Azzurra, tra Monaco e Nizza, in programma stasera nel 21° turno della Ligue 1, la doppietta di Balotelli è una scommessa data a 10 volte la posta sul tabellone ...

Probabili Formazioni Montpellier-Monaco - Ligue 1 13-1-17 : Le Probabili Formazioni di Montpellier-Monaco, Ligue 1, Falcao-Keita dal 1′ Sarà una sfida decisamente interessante quella tra Montpellier, settimo in classifica, e Monaco, secondo alle spalle dei marziani del PSG. I biancorossi vengono da una striscia positiva ed hanno anche i dati a favore: negli ultimi 5 scontri tra le due compagini, Falcao&Co non hanno mai perso, 1 solo pareggio e 4 vittorie. Il bomber colombiano è ...

Video gol : Monaco-Rennes 2-1 | Highlights Ligue 1 : Quarto successo consecutivo in Ligue 1 per il Monaco di Jardim che questa sera si è imposto 2-1 sul Rennes. I monegaschi sono passati in vantaggio al 20esimo minuto grazie al capitano Radamel Falcao al termine di un'azione convulsa; Fabinho ha calciato da fuori area colpendo il palo, Lemar ha 'ciccato' clamorosamente il pallone sulla respinta e infine è arrivato il colombiano ad infilarlo in rete.Al 58esimo l'arbitro del match ha concesso un ...

Ligue 1 - Psg vola - Keita salva il Monaco. Bene il Lione : 2-1 a Tolosa : ROMA - Nel 19esimo turno di Ligue 1 il Psg vince ancora: contro il Caen, a brillare al Parco dei Principi sono due dei tre marcatori della serata, Cavani e Mbappé . L'uruguaiano, dopo lo slalom del ...

Ligue : Psg a valanga. Monaco resta a -9 : (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Paris Saint Germain risponde alla vittoria di ieri del Monaco infliggendo una dura lezione al Rennes, battuto 4-1 in trasferta con una doppietta di Neymar e gol di Cavani e ...

Saint Etienne-Monaco 0-4 : highlights e video gol Ligue 1 : Saint Etienne-Monaco 0-4. Tutto facile per il Monaco nell’anticipo della 18.a giornata di Ligue 1. I monegaschi passeggiano in casa del Saint Etienne mettendo a segno addirittura un poker. La gara si chiude in poco più di mezz’ora: al 3’ Sidibe porta in vantaggio gli ospiti, poi ci pensa Lemar al 32’ a mettere a segno il 2-0.Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, ma il Monaco colpisce altre due volte: al 53’ è Fabinho a siglare ...