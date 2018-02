Liga | Barcellona e Siviglia vincono in trasferta

Barcellona batte Eibar (con affanno) ed ipoteca la Liga! : Il Barcellona ha vinto sul campo dell’Eibar al termine di una gara non semplice per gli uomini di Valverde. Un 2-0 con diversi alti e bassi per Messi e soci, giunto ad una rete di Luis Suarez ad inizio gara ed alla rete della staffa nel finale di Jordi Alba. L’Eibar recrimina per un’espulsione molto severa ad Orellana, proprio nel miglior momento della squadra padrona di casa, durante il massimo sforzo per arrivare al pari. ...

Probabili Formazioni Eibar-Barcellona Liga 17 Febbraio 2018 : Le Probabili Formazioni di Eibar-Barcellona, 24^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 17 Febbraio 2018 ore 16:15. Coutinho partirà titolare nel tridente? PEr Mendilibar invece confermatissimo l’11 che ha sconfitto il Leganès. Allo Stadio municipale di Ipurúa l’Eibar proverà quella che sarà una vera e propria impresa affrontando il Barcellona tra le mura amiche in quella che sarà una gara tra Davide contro Golia. Nel calcio non è mai ...

Liga - Barcellona-Getafe 0-0 : reti bianche al Camp Nou. HIGHLIGHTS : reti inviolate al Camp Nou tra Barcellona e Getafe. I blaugrana lottano e combattono per provare a raggiungere i tre punti ma vengono frenat dagli ottimi azulones, che meritano il pareggio a fine gara.

Probabili Formazioni Barcellona-Getafe Liga 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Getafe, 23^ Giornata Primeira Liga, 11 Febbraio 2018 ore 16:15: Tornano tutti i titolari tra i blaugrana, mentre Bordalàs dovrebbe far partire Shibasaki titolare. Al Camp Nou il Barcellona di Valverde ospiterà il Getafe nella partita valida per la 23esima giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo. I blaugrana, ormai lanciati verso il titolo con ben 9 punti di distacco dall’Atletico ...

Liga - clamoroso Barcellona : 57 milioni da sponsor per la maglia d'allenamento : A diventare ricchissimo sarà il Barcellona, club che ha letteralmente investito nel mondo delle sponsorizzazioni dopo oltre cento anni di storia: dalla storica prima volta di Unicef come main sponsor ...

Liga - il Barcellona resta imbattuto : Piqué evita il ko nel derby con l'Espanyol : Barcellona , Spagna, - Gerard Moreno illude l' Espanyol , Gerard Piqué ammutolisce gli spettatori del Cornellà-El Prat all'82' e permette al Barcellona di uscire indenne dal derby. Con Messi ...

Probabili Formazioni Espanyol-Barcellona Liga 4-2-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Espanyol, 22^ Giornata Primeira Liga, ore 16:15: Coutinho giocherà ancora titolare? Tra gli ospiti invece Moreno guiderà ancora l’attacco. Al Camp Nou il Barcellona di Valverde, reduce in campionato dal sucesso tutt’altro che facile contro l’Alaves, ospita un Espanyol chiamato a riscattarsi dopo il ko contro il Leganes per 3-2; un passo falso che fa davvero male agli ospiti, i quali ...

Probabili Formazioni Barcellona-Alavés Liga 28 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Alavés, 21^ Giornata Liga Spagnola ore 20:45: Valverde fa scendere in campo i titolarissimi, compreso André Gomes. Antuña si affida alla coppia Guidetti-Munir e all’ex Milan Rodrigo Ely in difesa. Al Camp Nou il Barcellona, che ha sconfitto l’Espanyol nel turno infrasettimanale di Copa del Rey, ospita il piccolo Alavés nel posticipo della 21esima giornata della Liga Spagnola. Ci aspettiamo ...

Liga - Montella passa a Barcellona : il Siviglia aggancia il Real Madrid : Inizia a ingranare il Siviglia targato Montella. Dopo il colpaccio in coppa a Madrid con l'Atletico, l'ex tecnico del Milan festeggia anche il primo successo in campionato riscattando i due k.o. ...

Probabili Formazioni Betis-Barcellona - Liga 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Betis-Barcellona, 20^ giornata Liga, 21 gennaio ore 20:45: Leon e Castro si giocano una maglia in attacco, mentre tra le fila del Barça ancora spazio ad André Gomes a centrocampo. Allo stadio Benìto Villamarin un Real Betis che arriva a questa sfida dopo un’importantissima vittoria sul campo del Legànes, che ha permesso alla formazione di Setién di compiere un balzo importante fino al settimo posto, ...

Liga - classifica e risultati dopo la 19esima giornata. Dominio Barcellona : Bologna, 15 gennaio 2018 - Un Barcellona mostruoso rimonta e strapazza la Real Sociedad . Gli uomini di Valverde vanno sotto 2-0 dopo 34' (Willian José e Juanmi), poi danno il via alla risalita con il ...

Liga - Real Sociedad-Barcellona 2-4 : Suarez show - rimonta blaugrana : SAN SEBASTIAN (Spagna) - Nel giorno in cui cade per la prima volta il Manchester City, il Barcellona di Valverde rischia di far compagnia alla squadra di Guardiola, ma alla fine rimette in piedi una ...

Barcellona in rimonta - Real Sociedad ko e fuga in Liga [FOTO] : 1/11 LaPresse/AFP ...

Real Sociedad-Barcellona : i convocati di Valverde - La Liga 14-01-2018 : A meno di 24 ore dal match contro la Real Sociedad il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha diramato la lista dei convocati. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati del Barcellona di Ernesto Valverede. Sono 18 i giocatori che prenderanno parte alla sfida contro la Real Sociedad al ”Estadio Municipal de Anoeta” di San Sebastian. La partita è in programma per Domenica 14 Gennaio alle ore 20.45. Questa la lista ...