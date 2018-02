Liberato il giornalista tedesco arrestato in Turchia per terrorismo 

Blastingnews

(Di sabato 17 febbraio 2018) Deniz Yucel,del quotidiano Die Welt, è statoin. Era statoun anno fa con l'accusa di spionaggio e di far parte della BND (German Federal Intelligence Service) e di incitamento alla violenza. Lo stesso presidente turco Erdogan, in occasione di un discorso in pubblico, disse di lui "E' una spia, non un". Il caso di Deniz è stato oggetto di critiche da parte di giornalisti, politici e opinione pubblica tedesca, tanto da lanciare l'hashtag FreeDeniz. Dopo numerosi appelli da parte dello Stato, il tribunale di Istanbul ha deciso di liberarlo. Seppur sotto processo, sempre per le medesime accuse, ora Yucel potrà difendersi da uomo libero. Ilnonstante la scarcerazione si trova ancora all'interno della struttura di sicurezza, lo stesso portavoce del ministro degli Esteriinvita alla calma, sostentendo: ...