tuttoandroid

: LG V40 compare in un primo video concept con design bezel-less, Snapdragon 845 e lettore d’impronte nel display… - webaholic_eu : LG V40 compare in un primo video concept con design bezel-less, Snapdragon 845 e lettore d’impronte nel display… - bmw_5_touring : Compare it!: BMW 1 series - Volvo V40 ? -

(Di sabato 17 febbraio 2018) LG non dovrebbe lanciare il suo nuovo flagship V40 prima della seconda metà del 2018, tuttavia il prossimo esponente dell'apprezzata serie V del produttore coreano è già apparso come protagonista di unrealizzato da Scienze and Knowledge. Scopriamolo insieme. L'articolo LG V40in uncon845 ed’impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.