L' esibizione del robot Teo con Matthieu Mantanus

Francesca Michielin a 90 Special rivisita Wonderwall degli Oasis : video dell’esibizione : Francesca Michielin a 90 Special porta una sua versione di Wonderwall degli Oasis, brano simbolo della decade che si intende celebrare nel programma condotto da Nicola Savino. Mai scontata come suo solito, la giovane artista di Bassano del Grappa ha voluto stupire con una sua versione del brano portato al successo dal gruppo dei fratelli Gallagher, con un punto di vista diverso rispetto alle solite rese di in brano tutt'altro che ...

Sanremo 2018 risolto il mistero della parolaccia dopo esibizione di Favino : Al termine dell’esibizione sul tema degli ‘stranieri in patria’, mentre Pierfrancesco Favino, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni uscivano di scena all’Ariston, un microfono rimane aperto e si è sentita una parolaccia, ‘siete tre stronzi’, come documenta un video che ha fatto il giro del web. A sciogliere il giallo ci pensa Favino in conferenza stampa: “Era uno degli autori, particolarmente commosso, che ...

Il video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo : Prima ha cantato in duetto con Claudio Baglioni, poi è uscita dall'Ariston per cantare tra il pubblico The post Il video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo appeared first on Il Post.

Il messaggio di pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : video dell’esibizione nella serata finale : La finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, sul palco dell'Ariston per cantare Non mi avete fatto niente dopo l'impeccabile ed apprezzatissima esibizione di venerdì sera, nella puntata dei duetti con Simone Cristicchi. Forte di una grande intesa tra i due, la coppia inedita di questo Festival di Sanremo ha portato sul palco una canzone che affronta una tematica molto importante dal punto di vista sociale. Non mi avete fatto ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : critiche dopo l'esibizione (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, Video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:13:00 GMT)

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco ma il segnale salta - e l’esibizione si vede a tratti : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...

Sanremo : Marco Mengoni ha postato un ricordo dolcissimo della sua esibizione del 2013 : Pochi minuti prima dell’inizio dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha postato sui suoi social un post dolcissimo. Il cantante ha pubblicato il video della sua esibizione di “Ciao amore, ciao”, cover del famosissimo brano di Luigi Tenco che Marco aveva cantato a Sanremo 2013. In quell’anno Marco Mengoni aveva trionfato con “L’essenziale”, canzone vincitrice della 63esima ...

Annalisa duetto con Michele Bravi/ Il mondo prima di te : "Gnigni" al termine dell'esibizione (Sanremo 2018) : Annalisa e Michele Bravi canteranno insieme "Il mondo prima di te" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:23:00 GMT)

Il Mago di Mudimbi a Sanremo 2018 - l’esibizione nella finale delle Nuove Proposte e il Premio Assomusica 2018 : Mudimbi a Sanremo 2018 torna sul palco dell'Ariston durante la finale delle Nuove Proposte per esibirsi nella canzone Il Mago, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico italiano e della critica. L'ironia e l'irriverenza di Michel Mudimbi hanno conquistato tutti: Il Mago è una canzone orecchiabile, ma dal tema importante e significativo per la vita di tutti i giorni. Nel corso della sua prima esibizione all'Ariston di giovedì 8 ...

ULTIMO - NICCOLÒ MORRICONI/ Video - Il ballo delle incertezze : ottima esibizione (Nuove proposte - Sanremo 2018) : ULTIMO, al secolo NICCOLÒ Moriconi, ha portato sul palco dell'Ariston "Il ballo delle incertezze". Stasera sarà eletto il vincitore tra le Nuove proposte di Sanremo 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Il video dell’esibizione di Mirkoeilcane a Sanremo 2018 con Stiamo tutti bene - vincitore del Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione : Mirkoeilcane a Sanremo 2018 si è esibito all'Ariston con Stiamo tutti bene, durante la finale delle Nuove Proposte di venerdì 9 febbraio. Tornato sul palco del Teatro, Mirkoeilcane ha riproposto al pubblico italiano la sua bellissima canzone Stiamo tutti bene, una fotografia del mondo attuale visto con gli occhi di un bambino. Dopo la sua prima esibizione a Sanremo, il brano di Mirkoeilcane ha riscosso enormi consensi da parte della ...

Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 : video dell’esibizione : Piero Pelù è stato super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 Il rocker torna per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston. La prima fu nel 2001, quando anche allora partecipò come ospite e in quell’occasione affrontò un tema molto delicato, quello delle mine antiuomo. Per questo Festival di Sanremo 2018 Piero Pelù ha reso ...