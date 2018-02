Lenny Kravitz in tour in Italia

Lenny Kravitz : il cantante ha una nuova fidanzata con 23 anni meno di lui : Per la serie “coppie con tanta differenza di età“, Lenny Kravitz è stato avvistato con una nuova ragazza che ha quasi gli stessi anni della figlia del cantante. Cinquantatré anni lui, 30 lei: il rocker sta uscendo con Barbara Fialho, modella di Victoria’s Secret, e sono stati visti mentre mano nella mano passeggiavano a Miami. #LennyKravitz dhe e perforlura si e dashura e tij e re, modelja e Victoria’s Secrets #BarbaraFialho ...

Lenny Kravitz : a luglio in Italia per due concerti : Con 10 album in studio, Kravitz ha venduto qualcosa come 38 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Artista eclettico, Lenny ha scritto anche per Madonna e ...

Lenny Kravitz : due date in Italia : E' una leggenda del rock vivente, un'icona di stile capace di trasformarsi e incantare i suoi numerosissimi fan: stiamo parlando di Lenny Kravitz. Classe 1964, nato e cresciuto a New York, ha da poco annunciato un tour europeo, dal titolo "Raise vibration tour 2018" che toccherà le principali città europee, in vista di un nuovo album nella prossima primavera. Le tappe in Italia: tutte le informazioni Per la gioia del pubblico Italiano, Lenny ...

Lenny Kravitz a Verona e Lucca con il Summer European Tour : Indietro 11 dicembre 2017 LENNY KRAVITZ ha annunciato un Tour estivo per il 2018 e tornerà, per la gioia dei fan e delle fan, anche Italia. Il Summer European Tour vedrà la rockstar statunitense sul palco dell’Arena di Verona il 16 luglio e su quello del Lucca Summer Festival il 18 luglio.In aggiunta al Tour LENNY KRAVITZ si sta […] L'articolo LENNY KRAVITZ a Verona e Lucca con il Summer European Tour sembra essere il primo su NewsGo.

Lenny Kravitz sarà in concerto in Italia la prossima estate : Lenny Kravitz è pronto a tornare sui palchi di mezzo mondo. Lunedì 11 dicembre, infatti, il cantante e musicista statunitense ha annanciato le date del tour che lo vedrà impegnato nell'arco del 2018. Nella tranche europea non potava mancare l'Italia! Lenny sarà in concerto all'Arena di Verona il 16 luglio, mentre il 18 luglio si esibirà a Lucca Summer Festival. via ...

Due live italiani per Lenny Kravitz a luglio 2018 : appuntamento a Verona e al Lucca Summer Festival INFO : ... che hanno venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo, questo Artista multidimensionale si è cimentato anche nel cinema apparendo nel ruolo di Cinna in The Hunger Games e The Hunger Game: ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona - nel 2018 2 concerti in Italia : date e biglietti in prevendita : Lenny Kravitz all'Arena di Verona e al Lucca Summer Festival, per gli unici due concerti in programma in Italia nel 2018. L'artista annuncia oggi due tappe Italiane della sua tournée europea, in scena il prossimo anno: sarà live all'Arena di Verona il 16 luglio e in Piazza Napoleone a Lucca il 18 luglio. Sono questi gli unici due eventi di Lenny Kravitz attesi nella penisola. I biglietti per assistere ai due concerti saranno disponibili in ...