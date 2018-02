Le streghe tornano in Puglia in un evento esclusivo

Blastingnews

(Di sabato 17 febbraio 2018) Il folklore (dall'inglese Folk: "Popolo" e Lore: "Sapere", inteso come sapere popolare nella sua totalità espressiva, che comprende arti musicali, letterarie, costumi ed usi autoctoni di una precisa area geografica), è ciò che per anni ha animato le piccole comunità urbane sparse nelle campagne italiane. Leggende e misteri, tra sacro e profano, raccontate spesso nelle fredde notti invernali, in umili case, magari al buio ed illuminati dalla giocosa e calda luce del fuoco di un camino. Le, come i folletti, sono tra i personaggi principali di queste leggende millenarie. Racconti dal gusto antico che spesso vengono denigrati da quanti sono ostili a ricordare le proprie origini ed accettare che la nostra società è stata fondata dalle umili mani dei contadini. Laoggi riscopre il suo folklore, libri e spettacoli teatrali sfruttano spesso il tema per attirare utenti di ogni ...