Le 8 migliori app per non perdersi un vernissage

Giappone : premiati due vini foggiani tra i migliori al mondo al Sakura Awards : All’ultima edizione del “Sakura Award“, contest internazionale di vini del Sol Levante, l’azienda vitivinicola Borgo Turrito di Foggia porta a casa due medaglie d’oro: una per il rosso TroQué IGP Puglia Nero di Troia 2016, l’altra per il rosato CalaRosa IGP Puglia Nero di Troia 2017. Il CalaRosa e il TroQué si sono confrontati con vini provenienti da tutto il mondo, aggiudicandosi due importanti medaglie per le qualità ...

Le tre migliori app per aumentare la memoria su Huawei P9 Lite : la nostra selezione : Uno degli smartphone più popolari in Italia resta ancora oggi il cosiddetto Huawei P9 Lite. Si tratta di un device che ha sfruttato al meglio un rapporto tra qualità e prezzo da sempre molto aggressivo per il nostro mercato e che continua a mantenere importanti quote di mercato. Ecco perché i problemi più frequenti, come quello riguardante l'eccessivo quantitativo di memoria occupato, diventano ben presto di dominio pubblico, al punto da indurmi ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Con il motore Mercedes saremmo stati i migliori» : TORINO - ' La Red Bull avrebbe dominato se avesse il motore della Mercedes '. Parole di Max Verstappen: il pilota belga è certo che le prestazioni del telaio della Red Bull sono ora "davvero buone' e ...

OfferteApp iPad - i migliori sconti sullo Store di questo fine settimana - : Adatto a ragazzi dai 2 ai 6 anni Extreme Agenda Calendario, Contatti, & Compito Birdsoft LLC Economia Universal v.5.04, 11/11/10 ' 6.99 ' 9.99 Potente organizer con funzioni avanzate di calendario, ...

Kim Jong-Un invita il presidente sudcoreano : "Summit a Pyongyang - i rapporti migliorino" : A consegnare l'invito è stata la sorella di Kim, Kim Yo Jong. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha subito sollecitato il Nord a un "impegno attivo alla ripresa del dialogo con gli Usa".

Kim Jong-Un invita il presidente sudcoreano : ”Summit a Pyongyang - i rapporti migliorino” : Kim Jong-Un invita il presidente sudcoreano:”Summit a Pyongyang, i rapporti migliorino” A consegnare l’invito è stata la sorella di Kim, Kim Yo Jong. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha subito sollecitato il Nord a un “impegno attivo alla ripresa del dialogo con gli Usa”. Continua a leggere L'articolo Kim Jong-Un invita il presidente sudcoreano:”Summit a Pyongyang, i rapporti migliorino” sembra ...

Olimpiadi 2018 come seguirle in streaming e le migliori app : come seguire in streaming le Olimpiadi 2018 di Pyeongchang e le migliori app per Android, iOS o PC da scaricare per non perdersi nemmeno una gara

Le 5 app migliori per dimagrire ed allenarsi : Realizzata con la supervisione della SISA, Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione , l'app MelaRossa è un ottimo strumento da utilizzare per creare la propria dieta con la possibilità di ...

Le 5 app migliori per dimagrire ed allenarsi : I dispositivi di telefonia mobile possono contare su tante applicazioni utili per tenersi in forma, dimagrire e monitorare il proprio …

Super memoria e migliori capacità di apprendimento grazie a stimoli elettrici : Stimolare una precisa regione del cervello con precise tempistiche - la corteccia laterale temporale - potenzia la memoria e le capacità di apprendimento del 15%. Lo rivela uno studio pubblicato sulla ...

App per guadagnare : scopri le migliori! : Dal crowdworking agli incentivi in moneta sonante (meglio: digitale) per l’esercizio fisico, sono diversi i metodi con cui si può …

OfferteApp iPad - le migliori app scontate e gratuite del 6 febbraio - : ... 17/07/12 ' 1.09 ' 1.99 Una sfida a beach tennis contro avversari sempre più bravi e in spiagge di tutto il mondo. Grafica semplice e colorata con possibilità di gioco in multiplayer. First Strike: ...

migliori sfondi smartphone Android : i più belli con opere d’arte - animali e natura via app (download) : Chi è stanco dell'aspetto del proprio smartphone Android, potrebbe essere interessato a nuovi sfondi da visualizzare sul suo display in ogni momento: magari quelli a disposizione del proprio device non bastano e alla caccia del più bello di cui vantarsi con amici e parenti, ecco che corre in aiuto il Play Store con una serie di applicazioni divise per tema dei soggetti protagonisti delle immagini da fissare sullo schermo. In questo articolo, ...

Nasce l’App “Guida ai migliori cocktail bar d’Italia” : Nasce la nuova app gratuita “Guida ai migliori cocktail bar d’Italia”, selezionati dalla rivista specializzata BlueBlazer, scaricabile al link www.blueblazer.it/app L’app non ha scopo di lucro, è gratuita e priva di sponsor, a garanzia della massima autonomia di azione e della fiducia dei suoi utenti, è un contenitore virtuale, scaricabile sulle piattaforme iOS e Android, contenente gli indirizzi, le informazioni e tutte le ...