Lazio-Steaua Bucarest | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Steaua-Lazio - le pagelle : Felipe accende il gioco - Milinkovic è solo bello : dal nostro inviato BUCAREST Caicedo fa poco, Nani fa niente. Murgia ha qualche idea, Milinkovic si piace molto, forse troppo. STRAKOSHA 6 Fa poco e quel poco lo fa bene: attento sulla punizione di ...

La Lazio con lo Steaua s’accontenta di perdere : La Lazio con lo Steaua s’accontenta di perdere – Partitaccia, quella della Lazio a Bucarest contro lo Steaua. Partitaccia giustificata, fino a un certo punto,... L'articolo La Lazio con lo Steaua s’accontenta di perdere su Roma Daily News.

Pagelle Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : Basta disastroso - Milinkovic Savic superficiale : Pagelle Steaua Bucarest-Lazio – Reduce da tre ko consecutivi in campionato, la Lazio non riesce ad interrompere la striscia di risultati negativi perdendo in casa dello Steaua Bucarest, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai padroni di casa è Bastato un goal di Ghohéré. Inzaghi, pensando alla prossima gara con il Verona, ha optato per un turnover massiccio, forse eccessivo, snobbando un po’ l’impegno. ...

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le pagelle. Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...

