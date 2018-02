Lazio | idea Luis Alberto mezzala contro il Verona

Napoli - idea Felipe Anderson : il brasiliano in rotta con la Lazio - prezzo al ribasso? : Napoli, idea Felipe Anderson: il brasiliano in rotta con la Lazio, prezzo al ribasso? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, idea Felipe Anderson- Il Napoli starebbe riflettendo sull’eventualità di piombare con decisione su Felipe Anderson. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, l’attaccante brasiliano, in ...

Calciomercato Juventus - nuova idea come vice Szczesny : interessa Marchetti - ‘scomparso’ dalla Lazio : Federico Marchetti è ‘scomparso’ dal mondo Lazio. Il neo arrivato Martin Caceres, primo e forse ultimo acquisto del club biancoceleste in questa sessione di Calciomercato, ha preso come numero proprio il 22 che era del portiere ex Cagliari. Marchetti è un ‘fantasma’ a Formello: non convocato per il ritiro estivo, l’estremo difensore non è presente sul databbase biancoceleste nel sito ufficiale e neanche nella foto ...

Grasso ha già cambiato idea : nel Lazio si allea con il Pd : Ha rotto con Matteo Renzi e il Partito democratico. Ha pure sbattuto la porta in faccia a Giorgio Gori, candidato (renzianissimo) alla Regione Lombardia. Ora però Pietro Grasso, presidente del Senato nonché leader di Liberi e Uguali, ha già cambiato idea nella speranza di accaparrarsi qualche poltrona in Regione Lazio. Con dei mirabolanti distinguo per giustificare il niet al sindaco di Bergamo, ha infatti deciso di sostenere la corsa di Nicola ...

Ideal Standard - Buschini (Pd Lazio) : ok richiesta proroga mobilità : Roma, 12 gen. (askanews) 'La richiesta di proroga della mobilità e la manifestazione d'interesse di nuovi investitori per mantenere operativa nel nostro territorio l'Ideal Standard sono due buone ...

Lazio - Zingaretti : Grasso vicino a lavoratori di Ideal Standard : Roma, 5 gen. (askanews) 'Grazie a Pietro Grasso. La sua autorevole presenza di oggi a difesa dei lavoratori di Ideal Standard è un fatto molto importante. Continua la lotta delle Istituzioni al fianco ...

Regione Lazio e veleni M5S - Lombardi striglia i suoi in chat : non c'è mezza idea per programma : Nervi tesi, tesissimi in casa Lombardi. In questi giorni la candidata alle regionali del M5S è in guerra con i suoi candidati. Il problema? Il programma elettorale che al momento ancora non...

Lazio - Zingaretti su Ideal Standard : ho parlato con Calenda : Roma, 21 dic. (askanews) 'La battaglia insieme ai lavoratori dell'Ideal Standard continua. Ho parlato con il Ministro Calenda che mi ha assicurato che il Ministero dello Sviluppo Economico sta ...

Regione Lazio - Lombardi : sto con lavoratori di Ideal Standard : Roma, 19 dic. (askanews) 'Da Ideal Standard un comportamento vigliacco e inaccettabile, che il M5S condanna con forza'. Così, la deputata M5S Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione ...

Lazio - Zingaretti : vicini a lavoratori Ideal Standard : Roma, 18 dic. (askanews) 'Al presidio con i lavoratori dell'Ideal Standard a Roccasecca, in provincia di Frosinone. Non si possono avviare i licenziamenti del personale in uno stabilimento di un'...

Lazio - Zingaretti : da Ideal Standard atteggiamento inaccettabile : Roma, 15 dic. (askanews) 'E' assolutamente inaccettabile l'atteggiamento della società Ideal Standard che oggi non si è presentata al tavolo convocato dal Mise in merito alla vertenza dello ...

Calciomercato Lazio - il Barca deciso su Luis Alberto. Idea Gustavo Gomez per gennaio : Calciomercato Lazio, il Barca deciso su Luis Alberto. Idea Gustavo Gomez per gennaio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Lazio, IL Barca deciso SU Luis ALBERTO – Luis Alberto è divenuto un calciatore imprescindibile per la Lazio di Simone Inzaghi. Il centrocampista spagnolo, arrivato nell’estate 2016 fino a qualche mese fa era ...