Ladri in azione al mercatone | tra la refurtiva anche bilancieri per palestra

Andorno : Ladri mettono a soqquadro un'abitazione ma si allontanano a mani vuote : Hanno messo a soqquadro un'abitazione ma si sono allontanati a mani vuote. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, 9 febbraio, in un'abitazione di via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Andorno, in ...

Banda di Ladri in azione al Demenego di via Zambra Rubati centinaia di occhiali - bottino ingente : 4bbf7e81-ff33-45f6-8b98-3861d24ab141.jpg Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Leonardo ...

Ladri ancora in azione a nord di Perugia - popolazione in allarme : di Marcello Migliosi Ieri sera, attorno alle 21.30, Ladri ancora in azione nella zona nord di Perugia. Per l'esattezza, siamo ancora a Solfagnano Parlesca . Sì, proprio dove, in una officina ...

Ladri di 'oro rosso' in azione : rubati cavi di rame dal depuratore : Il furto è stato messo a segno nell'impianto di contrada Macchie a Campobasso. Indagano i carabinieri CAMPOBASSO. Indagano i carabinieri per identificare gli autori del furto di rame messo a segno a ...

Ponte Galeria - coppia di Ladri in azione nel negozio di “fai da te” : Stavano facendo razzia di trapani a batteria, rimuovendo le placche antitaccheggio, esposti in un negozio di bricolage di via Portuense quando sono stati visti e bloccati dal personale dell’esercizio che hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria. A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato è stata una cittadina romena di 41 […] L'articolo Ponte Galeria, coppia di ladri in azione nel ...

Ladri in azione nella notte. Tentano il colpo a Centobuchi e in piazza Carducci : GROTTAMMARE Per due volte hanno tentato il colpo e per due volte hanno fallito messi in fuga dalla allarme nebbiogeno. I Ladri, probabilmente la medesima banda, nella notte hanno agito sia a ...

Si chiudono in casa per poterla svaligiare in tranquillità : Ladri in azione a Borghetto : Si sono chiusi dall'interno per svaligiare un'abitazione. L'episodio è successo nel tardo pomeriggio odierno in via Maiella a Borghetto Santo Spirito. I ladri dopo essere penetrati all'interno dell'...

Tortoreto - Ladri d'auto in azione in via Giovanni XXIII : Una vettura è stata rubata. Un altro tentativo è andato a vuoto, mentre sarebbero state aperte altre due vetture in sosta in strada. Il bottino notturno è di una vettura rubata (una Golf), ...

Lazio - Operazione Saldi Sicuri : arrestati Ladri. Segnalati minori : Roma, 7 gen. (askanews) Prosegue con profitto l'Operazione 'Saldi Sicuri' dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma predisposta, dall'inizio ufficiale del periodo dei Saldi invernali nei negozi ...

Palazzo Ducale a Venezia - ecco il video del momento del furto : due Ladri in azione : Continua senza sosta la caccia ai ladri di Palazzo Ducale a Venezia, protagonisti del clamoroso furto dei gioielli del Maharaja dalla sala dello Scrutinio...

Venezia - ecco le immagini del furto a palazzo Ducale. I Ladri in azione : uno fa il palo e l’altro apre la teca : Continuano le indagini della polizia di Stato per il furto milionario dei gioielli compiuto a palazzo Ducale a Venezia, nell’ultimo giorno della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja“. “Le indagini – ha precisato questa mattina il questore Vito Danilo Gagliardi in merito ai primi dettagli sul furto – seguono quattro direttrici già ben individuate che richiederanno un lavoro certosino di raccolta e analisi delle ...

Furto a Palazzo Ducale a Venezia - il video dei due Ladri in azione : ladri ripresi dalle telecamere: Uno sguardo veloce al complice, forza la serratura e poi la razzia di gioielli. I monili appartengono all'esposizione "Tesori dei Moghul e dei Maharaja" - Corriere TV ...

Palazzo Ducale a Venezia - ecco il video del momento del furto : due Ladri in azione : ladri ripresi dalle telecamere: Uno sguardo veloce al complice, forza la serratura e poi la razzia di gioielli. I monili appartengono all’esposizione «Tesori dei Moghul e dei Maharaja»

Salerno - Ladri in azione in via Seripando : derubati tre appartamenti : Salerno. Tre furti in via Seripando la sera del 23 dicembre. Come riportato dal quotidiano "La Città", i ladri hanno derubato tre appartamenti nella medesima strada e ciò fa intuire che i malviventi ...