La Turchia rivendica | Siamo uno stato di diritto | ma l' arresto dei sei

huffingtonpost

: RT @denisecaruso77: Condanna Ergastolo 6 #giornalisti In #Turchia a #Istambul con #receptayyiperdogan che rivendica diritto di entrare in #… - OmNico72 : RT @denisecaruso77: Condanna Ergastolo 6 #giornalisti In #Turchia a #Istambul con #receptayyiperdogan che rivendica diritto di entrare in #… - ahmetaltanfan : RT @denisecaruso77: Condanna Ergastolo 6 #giornalisti In #Turchia a #Istambul con #receptayyiperdogan che rivendica diritto di entrare in #… - P24Punto24 : RT @denisecaruso77: Condanna Ergastolo 6 #giornalisti In #Turchia a #Istambul con #receptayyiperdogan che rivendica diritto di entrare in #… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) "Laè unodicome la Germania e gli Usa", taglia corto il premier turco Binali Yldirim. "Nessun Paese ha ildi giudicare lodidegli altri Paesi", aggiunge. A proposito dei sei giornalisti in carcere, il premier se la cava così: "Lasciamo lavorare la giustizia", e alla luce degli eventi più che un auspicio suona come una minaccia. Tanto più che Yldirim anticipa che se i processi sono troppo lenti, la politica potrà lavorare "per velocizzare i procedimenti", attraverso il Parlamento. Parlamento, come la magistratura, la polizia, l'esercito, è alle dipendenze del presidente.E questo in un Paese che pretende di entrare, senza condizioni, nell'Unione europea e che fa parte, con il secondo esercito, dell'Alleanza Atlantica. La forza di Recep Tayyp Erdogan si specchia nell'Europa imbelle, che fa appelli ...