LA STORIA ' Quell' uomo solo | a San Valentino | con le ceneri della moglie'

“Sto per morire - lo sento”. Una visione orribile - un presagio tremendo : lui - 33 anni - ha una visione funesta e inizia a temere per la sua vita. Quello che succede di lì a poco è ancora più inquietante : una STORIA allucinante : Una fine terribile, un dramma arrivato all’improvviso e che ha spazzato via la sua vita e quella di altre persone che si trovavano con lui al momento del disastro. Ma che il diretto interessato aveva in qualche modo anticipato, spiegando nei giorni precedenti di essere sicuro che la sua esistenza stesse ormai per giungere al termine. A raccontare la storia di quest’uomo di origini russe, Ilya Stavsky di 33 anni, è il Daily Mail. Si ...

“Ho sofferto la fame”. Alessandro Preziosi prima della celebrità. Una STORIA difficile quella dell’attore sex symbol del cinema italiano e che adesso viene a galla : Oggi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano. cinema e teatro, Alessandro Preziosi è sempre presente. Bellezza certo ma anche un talento fuori dal comune e una grandissima versatilità che gli consente di calarsi con la stessa eleganza in ruoli comici e drammatici. Eppure la sua vita non è stata sempre rose e fiori, è lui stesso a raccontarlo nel corso di un’intervista a Vanity Fair: «Ho cominciato a 25 anni, padre di un ...

“Ora mangia… e impara”. Ha appena 2 mesi e non sa che la madre è un mostro. Il piccolo piange e ha fame - ma quello che gli propina la donna è da brivido. La STORIA terribile fa il giro del mondo : Nessuno riesce a capire come una mamma 22enne possa essere arrivata a tanto. Un bambino, il piccolo James Huges ha vissuto solo 58 giorni tra le braccia della sua aguzzina. Hannah Turtle, a un anno e mezzo dalla tragedia, è arrivata la resa dei conti. Dopo aver ucciso il figlio avvelenandolo con farmaci antidepressivi e soffocandolo tenendogli le mani sulla bocca per dieci minuti, è comparsa in tribunale, alla Mold Crown Court, sotto il ...

“Potevate salvarla - non l’avete fatto”. La morte di una figlia a soli 17 anni - straziante : la madre - disperata - racconta ora la STORIA di quella ragazza incapace di sopportare i pesi sulle sue spalle. E punta il dito contro chi - non aiutandola - l’ha spinta oltre il baratro : Una morte orribile, una famiglia distrutta per sempre dal tragico gesto di una ragazzina di soli 17 anni, Charlotte Guy, trovata senza vita a Wigan in Inghilterra. A spingerla al suicidio un errore commesso attraverso i social: la giovane, fidanzata, aveva erroneamente rivelato con un messaggio inviato su Snapchat di aver tradito il suo ragazzo. La vergogna era stata tale che lei, sentendo di non potersi mai perdonare ...

Sanremo - cosa c’è dietro la vera STORIA di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè. Uno dei pezzi che emoziona di più ma che non tutti hanno davvero capito. Quello che c’è da sapere : Tra le canzoni più belle di questo festival c’è sicuramente quella di Max Gazzè. Ma il testo lo avete capito? La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è vera, ed è diffusa in tutta la Puglia. C’era una volta un bellissimo pescatore che ogni giorno solcava il mare di Vieste. Le fiabe non sono relegate alla nostra infanzia, fanno parte della nostra vita e Max Gazzé le fa risuonare anche nel 68esimo festival di Sanremo. Con una ...

“Il tiramisù record che fa gola al mondo” - cosa si nasconde in questa STORIA tutta italiana. I riflettori sono puntati su Gorizia - quello che sta accadendo è davvero pazzesco : Pensate di ritrovarvi davanti al tiramisù più grande del mondo. cosa fareste? Vi ci tuffereste dentro? Ebbene, la tradizione è tutta nostra, quindi è bene anche al record dobbiamo puntare noi. Repubblica parla di 30mila savoiardi, 300 litri di caffè e oltre 300 chilogrammi di crema con uova rigorosamente biologiche. sono le abbondantissime dosi per un tiramisù molto speciale. quello con cui un team di pasticcieri tenterà un record ...

“Era solo un tatuaggio… ecco cosa è successo al mio bambino”. La triste STORIA di Gabe. Un padre e un figlio uniti per la pelle e soprattutto pronti a tutto pur di stare insieme : anime gemelle spazzate via dal destino. Quello che ha patito il piccolo è terribilmente ingiusto : La storia di questo papà e del suo bambino aveva colpito il mondo intero. Gabe Marshall a soli 8 anni aveva un terribile tumore al cervello. A causa della malattia che lo stava lentamente uccidendo aveva dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico alla testa che gli aveva fatto perdere i capelli e lasciato una vistosa cicatrice a forma di ferro di cavallo. Per questo il padre Josh, 28enne originario del Kansas, aveva deciso di ...

“Corna insostenibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La STORIA dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

L'infinita STORIA - italiana - dei direttori dei musei : nuovo stop a quelli stranieri : Il Consiglio di Stato con una nuova sentenza rimette di fatto di nuovo in discussione la scelta italiana di affidare anche a direttori stranieri la guida dei musei pubblici. Il ministro della cultura ...

La vera STORIA del canto gregoriano non è quella che ci hanno sempre raccontato : I libri scolastici di storia della musica sono spesso colmi di inesattezze dovute per lo più a una stringente esigenza di semplificazione invero generatrice di vere e proprie distorsioni storico-musicali. Tra le tante che possiamo letteralmente pescare dal mazzo vi è quella relativa alla nascita del canto gregoriano, a proposito della quale diversi fra i libri in uso nelle scuole secondarie di primo grado (le vecchie medie) trasformano una ...

PyeongChang 2018 - STORIA delle Olimpiadi : gli atleti che hanno vinto medaglie sia alle Olimpiadi estive sia a quelle invernali : Se vincere medaglie olimpiche a più riprese è un’impresa non da poco, ancora più eccezionale è salire sul podio dei Giochi sia nella rassegna estiva che in quella invernale. Il primo a riuscirci fu lo svedese Gillis Grafström, che approfittò però del programma olimpico di Anversa 1920, che vedeva il pattinaggio di figura inserito nel calendario dei Giochi estivi (invero erano le uniche Olimpiadi allora esistenti). Medagliato d’oro in ...

Calciomercato - Inter : Icardi e Rafinha - il like su Instagram e quella STORIA al Barcellona : L'indizio social Meno di dieci anni dopo, il mondo non si è ribaltato, ma quasi. Mauro Icardi è il campione di punta dell'Inter, vicino ai 100 gol in nerazzurro, mentre Rafinha deve riscattarsi dopo ...