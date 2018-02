La sorella di Romina | Non è mai stata una persona sensibile

Taryn Power - sorella di Romina : 'La Lecciso ha sbagliato. Al Bano? Deve fare l'uomo' : Sul triangolo Al Bano, Romina e Lorendana parla per la prima volta Taryn Power , sorella dell'ex moglie del cantante di Cellino. In un'intervista esclusiva a Di Più rimprovera tutti e tre per diversi ...

Al Bano : “Romina? Siamo come fratello e sorella”. E lei prova a baciarlo dietro le quinte de L’anno che verrà (foto) : Al Bano Carrisi e Romina Power. Che rapporto c’è tra i due oggi che si sono esibiti a L’anno che verrà, in onda a cavallo tra il 2017 e il 2018 su Rai1? Al Bano parla del rapporto con Romina e di The Voice Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dal Corriere della Sera, […] L'articolo Al Bano: “Romina? Siamo come fratello e sorella”. E lei prova a baciarlo dietro le quinte de L’anno che verrà (foto) ...