La Settimana del Blog #3

Una grande mostra sul Made in Italy e 64 sfilate danno il via alla Settimana della moda 2018 : ... parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di Milano moda Donna, riunirà in unico spazio: vip lounge, sala ...

Il ritorno di Nadia Toffa e le altre storie della Settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Cosa è successo nel mondo delle celeb negli ultimi sette giorni? Dalla morte del principe Henrik di Danimarca, marito della regina Margrethe, a Mariano Di Vaio, che sarà papà per la seconda volta, dalle ultime news sul matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, all’Australia di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky. Tutto quello che, ...

Lo Stato Sociale - 'Una vita in vacanza' il singolo più venduto della Settimana : Bologna, 16 febbraio 2018 " Forse non hanno vinto a Sanremo, ma come spesso accade ai secondi, il premio arriva dalle vendite e quindi, direttamente dal gradimento del pubblico. " Una vita in vacanza "...

Detto Fatto - tutti gli appuntamenti della Settimana : Caterina Balivo e tutto il team di Detto Fatto sono pronti per una nuova settimana ricca di tutorial e di consigli preziosi, ogni pomeriggio, dalle 14:00, su Rai 2....

The Cloverfield Paradox : diffusi i dati sulle visioni della prima Settimana : Come è noto, Netflix non è solita diffondere i dati e le metriche relativi alle performance delle serie e dei film che propone in streaming ai suoi abbonati. CORRELATO: The Cloverfield Paradox: ecco 10 Easter Egg e citazioni presenti nel film CORRELATO: J.J.Abrams sul futuro del Cloververse Tuttavia, come già accaduto con Bright ...

Oroscopo Paolo Fox weekend : le previsioni del fine Settimana : Oroscopo 17-18 febbraio, week-end: previsioni Paolo Fox fine settimana Dopo aver appreso oggi a I Fatti Vostri le previsioni dettagliate dell’Oroscopo di Paolo Fox del weekend, che il re delle stelle ha svelato appunto in diretta nella trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, Laura Forgia e Giò Di Tonno, scopriamo ulteriori dettagli sull’Oroscopo di Paolo Fox del fine settimana (sabato 17 e domenica 18 febbraio), leggendo le ...

Conto alla rovescia per Settimana dell'Arte - Cannistrà : 'Auspico che rete Aree interne aderisca al progetto' : Il 24 marzo si terrà l'incontro con esperti della piattaforma Art Bonus, dell'ambito fiscale e dell'economia per la cultura, su tutti gli aspetti utili a comprendere l'utilità di questo strumento. L'...

Doppio appuntamento nel fine Settimana del 24 e 25 febbraio 2018 per la Rassegna Camaleontika ad Almese - To - : Ha allestito inoltre una serie di spettacoli-performance per i Giardini della Reggia di Venaria Reale: Reading corner, Incontri straordinari, White Cube e Libro pop up. Dal 2008 collabora con l'...

Settimana delle cardiologie aperte a Ragusa : Una Settimana di eventi per raggiungere l'obiettivo città cardio-protetta con corsi di formazione e acquisto di defibrillatori

Genova lancia la 'Settimana del pesto' : dal campionato del mondo a un flashmob da record a De Ferrari : ... alle "pestate" collettive, ai flash mob gastronomici, con il clou del campionato mondiale del pesto al mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17 in diretta streaming su Facebook. Ma il cuore ...

Torna "la Settimana del pesto" per promuovere la candidatura all'Unesco : ... menù a tema, "pestate" collettive, flash mob gastronomici, e il clou del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17 in diretta streaming su Facebook. Ma il ...

Rocket League : la prossima Settimana inizierà la beta della modalità Torneo su Steam : Psyonix continua a supportare il suo apprezzato Rocket League, dopo l'introduzione di modifiche dal punto di vista tecnico per la versione Nintendo Switch, ecco che la compagnia annuncia interessanti novità che riguardano la modalità Torneo.Come segnala Dualshockers, la prossima settimana prenderà il via la beta per la suddetta modalità su Steam, una modalità che permetterà ai giocatori di creare delle competizioni personalizzate. La fase beta ...

Fifa 18 TOTW 22 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°22! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports annuncerà la 22° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. In attesa di conoscere la lista completa non mancano tuttavia le indiscrezioni (tutte basate sul metodo illustrato la scorsa Settimana dallo staff della community argentina MundoUT che permette di […] L'articolo Fifa 18 TOTW 22: alla scoperta della Squadra della ...

Scandalo rimborsi - Di Maio : “Il buco è di 800mila euro. Sarà la Settimana dell’orgoglio M5S” : Dopo aver incassato il colpo dello Scandalo rimborsi abbattutosi sul Movimento Cinque Stelle a una manciata di giorni dalle elezioni politiche, Di Maio passa al contrattacco. «Per quanto mi riguarda si apre la settimana dell’orgoglio Cinquestelle», annuncia il leader in un video su Facebook. «Con questi numeri chiedo a tutti i nostri parlamentari ...