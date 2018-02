La Roma passa a Udine | bianconeri ko 2-0 e terzo posto in solitaria

Roma - ladri con passamontagna rapinano ristoranti e bar : paura al Portuense : Via Crispigni, quartiere Portuense. Due rapinatori con i passamontagna calati sul viso fanno irruzione nel ristorante Sapori di casa. Sono da poco passate le 22 di sabato 10 febbraio e il locale è ...

Roma-Benevento : Di Francesco in emergenza - ma se vince sorpassa la Lazio : Grossa opportunità per la Roma: se batte il Benevento sorpassa la Lazio e torna al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions. NOVITA' FORZATE - Di Francesco non ...

Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre la serata finale con la Romanissima Passame er sale (video) : Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre l'ultima serata del Festival della Canzone italiana. Con la sua Passame er sale, il cantautore romano ha portato sul palco dell'Ariston un'atmosfera genuina che sa di autenticità, impreziosita nella puntata di ieri, dedicata ai dialetti, dalla presenza della bravissima attrice Anna Foglietta. Claudio Baglioni infatti ha deciso per questa edizione di abolire la serata dedicata alle cover, dando spazio a una ...

Passame er sale di Luca Barbarossa - testo e significato : il cantautore racconta l’amore in Romanesco : testo e significato di “Passame er sale”, il brano di Luca Barbarossa in gara a Sanremo 2018 che racconta un amore in crescita e lo fa portando all’Ariston il dialetto romanesco. Sanremo 2018, Luca Barbarossa porta sul palco dell’Ariston il dialetto romanesco Alla 68esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche il romanesco grazie a Luca Barbarossa che torna all’Ariston con “Passame er sale”. ...

Erdogan a Roma - se la violazione dei diritti umani passa in sordina è merito di Israele : Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco ieri era in Italia, a Roma, dove ha incontrato il presidente Sergio Mattarella e il primo ministro Paolo Gentiloni. Prima ancora, però si è recato in Vaticano, dove ha incontrato il Papa. Com’è noto, tra i 47 Paesi firmatari della Convenzione europea sui diritti umani, la Turchia è in prima linea per violazione degli stessi, totalizzando oltre il 13 per cento delle violazioni complessive. Secondo ...

Roma : Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan : Roma – passa Erdogan. Piazza Barberini blindata Roma – Il corteo presidenziale turco che accompagna il presidente Erdogan nella sia visita istituzionale a Roma di... L'articolo Roma: Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan su Roma Daily News.

Serie A - la Roma passa a Verona 1-0 : La Roma esce dalla crisi battendo il Verona al Bentegodi. Gara ordinata dei giallorossi che mancano anche molte occasioni dopo il fulmineo vantaggio di Under, Giallorossi in dieci dal 51' per l'espulsione diretta di Pellegrini.

Follia a Roma - 35enne mostra genitali a passanti : Atti osceni, resistenza, lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale. Questi i reati contestati dagli agenti della Polizia del commissariato Porta Maggiore a C.E. 35enne del frusinate , con numerosi ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...

La nascita di un asse tra Roma e Parigi passa da ricerca - imprese e sicurezza : È senz’altro un fatto politico di particolare importanza che si sia delineata, su iniziativa di Emmanuel Macron, la prospettiva di un’intesa bilaterale fra Parigi e Roma che valga a...