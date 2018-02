La Roma batte anche l' Udinese | terza vittoria di fila e terzo posto

Roma. Renzi : puntiamo a primato. Ribatteremo colpo su colpo al M5S : Roma – Renzi: vogliamo essere primi Roma – Questo quanto detto da Matteo Renzi, segretario del Pd, nella enews: “Diciamolo con forza: noi vogliamo arrivare... L'articolo Roma. Renzi: puntiamo a primato. Ribatteremo colpo su colpo al M5S su Roma Daily News.

Parigi combatte ‘l’inquinamento - non le auto’. Roma ancora in alto mare : di Carblogger Flaneur a Parigi per qualche giorno in una città in cui mi perdo da molti anni, m’imbatto in una intervista della sindaca Anne Hidalgo a Le Journal du Dimanche in cui afferma che nel 2017 il traffico è diminuito del 4,8% grazie ai suoi interventi. Discesa record, sostiene, confermata in gennaio da un meno 4,5%. Hidalgo è sindaco della capitale francese dal marzo 2014 e da allora ha preso provvedimenti seri per combattere ...

A Roma acustico in rosa per combattere il femminicidio. La musica e l’arte si uniscono contro gli abusi : Manca poco per tingere tutto di rosa uno dei locali più storici di San Lorenzo a Roma, il Beba di Roma. L’8 Febbrai Slowcult presenta quattro grandi proposte al femminile, tutte rigorosamente in acustico per mettere in gioco quanto di meglio si possa sentire su Roma come proposta di artiste indipendenti e allo stesso tempo si avrà l’occasione di parlare di un tema purtroppo mai fuori di moda, ma anzi sempre tragicamente attuale ...

Rugby - l'Inghilterra batte l'Italia 15-46 (10-17) allo stadio Olimpico di Roma : I campioni sono autentici schiacciasassi ma gli azzurri chiudono il primo tempo a una sola meta di distanza. Nel finale finisce la benzina e gli uomini di Jones dilagano. Per l'Italia mete di Benvenuti e Bellini.

L'Isola dei Famosi batte l'ultima puntata di Romanzo famigliare : La seconda puntata dell 'Isola dei Famosi ha tenuto incollati alla televisione più di 4 milioni e mezzo di telespettatori. Quella di ieri sera, infatti, è stata una puntata esplosiva, ricca di colpi ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : “Un’emozione battere la Roma” : “Vincere qui non è mai facile, abbiamo saputo soffrire. I miei devono giocare e divertirsi” Roma, un inizio da dimenticare. La Sampdoria ha battuto la Roma all’Olimpico con il risultato di 1-0 durante il match della domenica sera valevole per la 22° giornata di campionato. La crisi dei giallorossi è ormai certificata, con il team di Di Francesco che non è ancora riuscito a vincere una gara da quando è cominciato il ...

‘Isola dei Famosi’ batte ‘Romanzo famigliare’ : boom di ascolti per la prima puntata : Parte bene l’Isola dei Famosi: l’edizione numero 13 del ‘docu-trash’ che mette alla prova i vip con gli scherzi della natura (e della produzione) ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti e share nel...

Ascolti : Romanzo famigliare rivince - stabile Amadeus - diMartedì batte Cartabianca : Ascolti tv di martedì 16 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 16 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quarta puntata della fiction Romanzo famigliare. Risultato? 5.067.000 spettatori (20,45% di share) e nuova leadership. Su Rai2 1.965.000 (8,52%) per Stasera tutto […] L'articolo Ascolti: Romanzo famigliare rivince, stabile Amadeus, diMartedì batte Cartabianca proviene ...

Ascolti : Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti - bene Fabio Fazio : Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction Romanzo famigiare. Risultati? 5.283.000 spettatori (21,5% di share). Su Canale […] L'articolo Ascolti: Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti, bene Fabio Fazio proviene da Gossip e Tv.

Inter - Skriniar : 'Batteremo la Roma. Più forti con Lisandro Lopez' : Di tutto questo parla Milan Skriniar nell'Intervista concessa a Premium Sport : 'Dobbiamo ripartire forte dove siamo stati fin dall'inizio di campionato. La Roma? È una sfida molto importante, ...

Metro C Roma - surriscaldamento batterie impianto antincendi : Roma, 14 gen. (askanews) Alle ore 17 circa due squadre dei vigili del fuoco di Roma con il supporto del nucleo NBCR sono intervenute nella stazione Metro C di Fontana Candida a seguito di un ...

Roma - paura a via Veneto : jeep dell'esercito sbanda per evitare un'auto - finisce sul marciapiede e abbatte tre alberi : Tragedia sfiorata sabato mattina in via Bissolati, dietro la centralissima e storica via Veneto. Una jeep dell'esercito, per evitare una vettura che ha svoltato in via di San Basilio senza dare la ...

Ascolti : Quo vado? batte Romanzo famigliare - il ritorno di Pomeriggio Cinque - Uomini e Donne e Avanti un altro! : Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andato Che fuori tempo che fa? Chi ha prevalso nel daytime, fascia oraria in cui sono tornati i programmi di Canale 5 dopo la lunga pausa natalizia? Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In […] L'articolo Ascolti: Quo vado? batte Romanzo famigliare, il ritorno di Pomeriggio Cinque, Uomini e Donne e Avanti un altro! proviene da Gossip ...

La super Atalanta batte la Roma all’Olimpico : E’ un momento straordinario per l’Atalanta che super la Roma all’Olimpico. Successo dei bergamaschi 2-1 che hanno portato a casa i tre punti anche se in inferiorità numerica per tutta la ripresa. La Roma ha raccolto solo un punto in…Continua a leggere →