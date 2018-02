wired

: RT @scoopscoop6: La psicologia di Star Trek: Discovery - angiuoniluigi : RT @scoopscoop6: La psicologia di Star Trek: Discovery -

(Di sabato 17 febbraio 2018) di Susanna Raule La nuova serie di, appena conclusa, sta facendo discutere i fan storici della serie e li sta dividendo tra pro e contro. Tra chi rimpiange i bei tempi andati e chi cerca di risolvere il problema del motore micellare impossibile, la serie offre numerosi spunti – e punti d’attrito – per nerd più o meno incalliti. Qualunque sia il giudizio sulla stagione, rispetto agli ultimi film della saga, inc’è un ritorno alla caratterizzazione psicologica dei personaggi e, anzi, i creatori sembrano decisi a sollevare programmaticamente tematiche finora inesplorate dell’universo di. Anche per questo può essere interessante osservare in chiave psicologica i principali personaggi delle serie e la loro evoluzione. Seguono spoiler. Cadetto Sylvia Tilly Impacciata e un po’ goffa, Tilly è uno dei pochi personaggi privi di ombre. La sua evoluzione ...