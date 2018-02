huffingtonpost

La comunicazione geneticamente modificata, ovvero l'ultima bufala pro-#OGM

(Di sabato 17 febbraio 2018) Tutti i media nazionali stanno dando grande risalto a uno studio dell'Università di Pisa che non dice nulla che già non si sapesse: i ricercatori si sono limitati ad analizzare quanto già pubblicato negli anni scorsi. E, soprattutto, non dice assolutamente nulla rispetto all'impatto della coltivazione degli OGM sulla salute umana. Eppure i ricercatori autori di questo studio titolano sul sito della loro Università: "Mais transgenico? Nessun rischio per la salute umana, animale e ambientale". Da qui titoli di giornali e di servizi televisivi sparati in prima serata su una notizia che non c'è, tanto da tranne in inganno persino Carlin Petrini e altri autorevoli commentatori, colpiti dalle incrollabili e assolute certezze dei ricercatori pisani. I quali, nel loro comunicato, scrivono trionfalmente: "lo studio ha riguardato esclusivamente l'elaborazione ...