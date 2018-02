Knam Chocolate Experience | a Milano a lezione dal «re»

vanityfair

(Di sabato 17 febbraio 2018) Lezioni per imparare come si fanno la sua mousse e la crostata al cioccolato che hanno fatto impazzire tutti, ma anche per capire come si realizzano sculture e praline con il cibo degli dei, prima di degustazioni con vini e grappe e pranzi e cene a tema con piatti sempre preparati da lui, che del cioccolato è il re. Ecco cosa si farà durante la, insieme ad Ernstdal 22 al 25 febbraio da Presso a(Porta Nuova, via Marco Polo 9). LEGGI ANCHECome si fa la crostata di mele di ErnstCOSA SI FA Saranno 4 giorni in cui provare il cioccolato in tutto le sue forme, seguendo showcooking e workshop ai quali conparteciperanno anche altri personaggi cari agli appassionati della tv: Benedetta Parodi il 23 febbraio alle 16 preparerà conuna crostata allo zenzero, Emis Killa il 24 alle 18 metterà i panni inediti del cioccolatiere per raccontare ...