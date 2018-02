Juve | due giocatori possono sbloccare l' affare Han

Buffon svela : "Per due volte ho pensato di lasciare la Juve" : Gianluigi Buffon è uno dei giocatori più stimati sul panorama calcistico internazionale. Il 40enne di Carrara, capitano e numero uno della Juventus, ha ricevuto anche gli attestati di stima alla ...

Juventus scatenata sul mercato : a giugno arriveranno due centrocampisti? : Il centrocampo della Juventus si rifà il look. Ci sono tre osservati speciali nella short list della dirigenza bianconera. Oltre a Pellegrini ed Emre Can, dopo la partita di Champions League pare sia tornato d'attualità anche il nome di Eriksen, fantasista del Tottenham. La Juventus su due giocatori del campionato inglese. pronte le alternative Il fantasista danese ha colpito nel segno. Non solo perché nel confronto con la Juve è riuscito ad ...

Sarri e le due staffilate alla Juventus : il tecnico del Napoli è scatenato! : Qualora la Juventus dovesse dire addio alla Champions League dopo la gara di ritorno con il Tottenham, per il Napoli potrebbe complicarsi la corsa allo scudetto. I bianconeri potrebbero concentrare tutte le forze sul campionato, ma a Sarri tutto ciò sembra non interessare particolarmente: “A me non interessa, ieri ho visto il Manchester City perché mi dà gusto vederlo, spero che una italiana vada avanti per il bene del calcio ...

Napoli-Juventus - duello a suon di record : Le formazioni più forti del torneo viaggiano ad alta velocità con un totale di 125 punti conquistati: merito del muro difensivo dei bianconeri e della nuova consapevolezza dei campani

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-1 - andata degli ottavi di finale. Higuain segna due volte ma sbaglia un rigore ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

Juventus-Tottenham - dalle 20.45 La Diretta Nella sfida il duello tra bomber : Higuain-Kane : Inizia dall'Allianz Stadium il cammino della Juventus Nella fase ad eliminazione Diretta. Ospite scomodo quello dei bianconeri: il Tottenham Hotspur. SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: JUVENTUS: ...

Formazioni ufficiali Juventus-Tottenham : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Juventus-Tottenham – Tutto è pronto all’Allianz Stadium di Torino per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Tottenham di Harry Kane, pericolo numero uno per la difesa bianconera. Occhio però anche alla qualità di Erikssen e Dele Alli. I bianconeri cercheranno di mantenere la difesa blindata vista l’importanza di non subire goal in casa. ...

Notizie Tottenham - Llorente in vista del match di Champions League contro la Juventus : ”Sarà dura - mi aspetto due partite toste” : L’attaccante spagnolo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport: ”Solo quando lasci la Juventus capisci davvero quello che avevi”. “Sarà una sensazione bellissima. Ho vissuto momenti indimenticabili, vinto cinque titoli, raggiunta una finale di Champions. Sui social i tifosi mi dimostrano tuttora grande affetto. Mi fanno sentire importante come se fossi stato lì non 2 anni ma 10”. Così dice ...

Juve - furia Higuain dopo la Fiorentina : 'Solo due domande o me ne vado' : Più sereno successivamente, rispondendo ai microfoni di Sky Sport : 'Qui non è mai facile vincere. Non abbiamo fatto una gara stravbiliante ma queste partite sono così. E' un passo grande verso lo ...

Calciomercato Juve - possibile uno scambio 'due per uno' con l'Arsenal Video : Arrivano importanti indiscrezioni dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Daniele Rugani è finito nel mirino dell'Arsenal. Non si esclude una partenza a fine stagione del giovane difensore, dal momento che non sta trovando molto spazio nelle fila della Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce spesso giocatori come Barzagli ...

Mazzarri salta Torino-Juventus/ Due giornate di squalifica per il tecnico : il ds Petrachi inibito : Mazzarri salta Torino-Juventus, due giornate di squalifica per il tecnico granata. L’allenatore toscano fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione del weekend(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:14:00 GMT)

Juventus-Sassuolo 7-0 : Higuain ne fa tre - Khedira due : I bianconeri sotterrano i neroverdi con sette reti e si riprendono la vetta solitaria, in attesa del Napoli. Allegri in ansia per le condizioni di Matuidi e Rugani, costretti a uscire anticipatamente

Juventus-Sassuolo 7-0 - il tabellino : Khedira fa due gol in 45' : Juventus-Sassuolo 7-0 MARCATORI: Alex Sandro al 9', Khedira al 24' e 27', Pjanic al 38' p.t.; Higuain al 18', 29' e 38' st. JUVENTUS , 4-3-3, : Buffon; De Sciglio, Rugani , 1' st Benatia, , Chiellini, ...

La Juve si ritrova senza ali. E Allegri muove le due torri : Emergenza in attacco: restano solo Higuain e Mandzukic. Domani contro il Sassuolo può tornare il 3-5-2 dopo un anno Ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma ora Massimiliano Allegri è costretto a ...