Judo | European Open Roma 2018 | Rosalba Forciniti dà spettacolo e conquista il bronzo al

Judo - European Open Roma 2018 : Rosalba Forciniti in gara nel torneo casalingo. Edwige Gwend ed Assunta Galeone le leader : Sabato 17 e domenica 18 febbraio, il PalaPellicone di Ostia ospiterà il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili, mentre gli uomini saranno impegnati nel contemporaneo appuntamento austriaco in quel di Oberwart. Approfittando del torneo di casa, l’Italia schiererà ben trentotto ragazze sui tatami ostiensi. Edwige Gwend, ...

Judo - European Open Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 17 e domenica 18 febbraio, il PalaPellicone di Ostia ospiterà il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili, mentre gli uomini saranno impegnati nel contemporaneo appuntamento austriaco in quel do Oberwart. Le competizioni verranno trasmesse in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’EJU (European Judo ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : ORO per Alessio Graziani e Martina Esposito a Follonica - l’Italia chiude con undici medaglie : Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup Cadetti 2018 di Judo. Dopo le otto medaglie collezionate sabato, l’Italia ha ottenuto altri tre piazzamenti sul podio, chiudendo al secondo posto del medagliere con quattro ori, due argenti e cinque bronzi, preceduta solamente dai cinque titoli della Russia, ma davanti ai tre ori dell’Ungheria. Se ieri i ragazzi non ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : Assunta Scutto e Veronica Toniolo trionfano a Follonica - otto medaglie azzurre : Prima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup Cadetti 2018 di Judo. A brillare sono state soprattutto le azzurrine, capaci di conquistare ben otto medaglie, mentre i ragazzi si sono dovuti accontentare dei piazzamenti a ridosso del podio. Partiamo dalla categoria 48 kg, dove la finale ha visto Alessia Scutto sconfiggere in appena sette secondi Sara Lisciani: le due hanno realizzato ...

Judo - European Open Sofia 2018 : tripletta di ori russi nella capitale bulgara - vince anche il veterano Alexander Mikhaylin : Mentre le donne erano impegnate in terra lusitana, Sofia ha ospitato l’equivalente torneo dell’European Open maschile. La capitale bulgara ha premiato in particolare gli atleti russi, che hanno conquistato sette medaglie, di cui tre d’oro. A spiccare è soprattutto il successo del peso massimo Alexander Mikhaylin, trentottenne dal palmarès molto fornito, che è tornato in gara lo scorso anno dopo alcune stagioni di stop. Oltre a ...