Jovanotti in tour | è delirio anche tra i vip

Spettacolare Jovanotti : al Forum di Assago lancia le 60 tappe del tour : Jovanotti ha aperto al Mediolanum Forum di Assago , Milano, la sua residency milanese di 12 serate , fino al 28/2, , che lancia le 60 tappe italiane ed europee di 'Lorenzo Live 2018'.

Al via il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio : info biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio apre la lunga stagione di concerti dell'artista di Oh, vita! che va così a supportare il suo ultimo disco di inediti rilasciato con la produzione di Rick Rubin. 12 le date che l'artista terrà nella grande arena alle porte di Milano, nelle quali non mancheranno sorprese per i numerosi fan che hanno deciso di prendere parte ai concerti che Lorenzo Cherubini ha concepito per il ...

Jovanotti in tour - a Padova il 12 giugno : Il tour dall'impianto del tutto innovativo e la cura e l'attenzione che Lorenzo e Trident, produttore degli spettacoli di Jovanotti fin dagli anni 90, destinano ad ogni spettacolo, garantiscono uno ...

Biglietti Tour Jovanotti 2018 : acquista i tickets per i concerti. Tutte le date degli appuntamenti italiani ed esteri : Tra i cantanti che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un riferimento a livello italiano ed internazionale con il suo modo di essere artista, nelle melodie e nei testi, Jovanotti torna in scena con un imperdibile Tour che coinvolgerà tutta l’Italia ed anche alcune tappe estere per dar modo al pubblico ed ai fans di seguirlo ed ammirarlo. E’ proprio il caso di dirlo: “Il più grande spettacolo dopo il Big ...

Strutture carenti per il tour di Jovanotti nel 2018 : i motivi del no a Genova e altre città : Il tour di Jovanotti nel 2018 non arriverà a Genova. I motivi del no alla storica location ligure arriva dalle pagine di Il Secolo XIX, nel quale l'artista ha specificato il perché non sarà nel capoluogo ligure. A sentire Jovanotti e il suo entourage, non sussisterebbero le condizioni adeguate all'organizzazione di un grande concerto a Genova così come in tante altre città, che non sarebbero attrezzate per accogliere una delle date del nuovo ...

Nuove date per il tour di Jovanotti : Lorenzo Live 2018 da record al Forum di Assago : Nuove date per il tour di Jovanotti vengono comunicate durante le festività natalizie. La tournée di concerti Lorenzo Live 2018, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i quali Nuove tappe al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Il tour 2018 di Jovanotti debutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...