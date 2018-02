Johanna Schnarf 5ª in SuperG | 6ª Brignone

Olimpiadi PyeongChang 2017 - Johanna Schnarf : “Devo accettare il verdetto - i centesimi fanno male”. Federica Brignone : “Non ho rammarichi” : L’Italia non riesce a conquistare medaglie nel SuperG femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’era tanta speranza attorno a questa gara ma la fortuna non ci ha sorriso. Johanna Schnarf ha chiuso in quinta posizione a una manciata di centesimi dal podio, Federica Brignone si è dovuta accontentare della sesta piazza, Sofia Goggia ha commesso un grave errore mentre si stava involando verso l’oro. Di seguito le ...

Sci alpino - Ester Ledecka vince il superG! Una fuoriclasse dello snowboard si prende l’oro olimpico. 5a Johanna Schnarf - Goggia spreca : Sorpresa colossale nel superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro va alla ceca Ester Ledecka, fuoriclasse dello snowboard con due titoli mondiali di parallelo in bacheca. La 22enne del Centro Europa da un paio di stagioni aveva iniziato a fare sul serio anche con gli sci ai piedi, continuando nel frattempo a dominare con la tavola. I risultati erano apparsi incoraggianti ed il piazzamento ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e i soliti “alti e bassi”. Podio meritato e finalmente centrato da Johanna Schnarf : Una vittoria ed un secondo posto. Questo il bilancio complessivo con cui l’Italia chiude il lungo fine settimane di gare sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Il programma si era aperto venerdì con il meraviglioso successo di Sofia Goggia in discesa libera, ma la bergamasca poi non ha saputo confermarsi nelle due gare successive (sempre uscita) ed alla fine a tenere alti i colori dell’Italia ci ha pensato Johanna Schnarf, ...

Johanna Schnarf seconda nel SuperG di Cortina in Coppa del Mondo : Italia ancora sul podio nella Coppa del Mondo di sci alpino. A Cortina - dopo il succcesso ottenuto da Sofia Goggia nella discesa libera di venerdì - stavolta è stata Johanna Schnarf a fare festa, conquistando il secondo posto nel SuperG ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2018 : Johanna Schnarf pesca il jolly! Secondo posto dietro a Lara Gut che torna alla vittoria. Fuori Sofia Goggia : Italia ancora sul podio a Cortina nell’ultima gara del weekend di Coppa del Mondo. Johanna Schnarf ha centrato un magico Secondo posto nel SuperG, trovando un vero e proprio jolly. È stata una gara strana, alla roulette, disputata su pista accorciata per via del vento forte nella parta alta e con condizioni che sono cambiate più volte in corso d’opera. Johanna è scesa con il pettorale numero 1, senza riferimenti, ma ben presto ha ...

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : vittoria di Lara Gut! L’Italia festeggia Johanna Schnarf : è seconda! Fuori Sofia Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : Lindsey Vonn si riprende lo scettro! Johanna Schnarf nona - cade Sofia Goggia : Lo scettro dell’Olimpia delle Tofane è tornato nelle mani di Lindsey Vonn. L’americana ha trionfato nella Discesa di Cortina, la seconda dopo quella disputata ieri, centrando il successo numero 12 sulla pista italiana, il 6° in Discesa. Un tracciato che la campionessa statunitense sembra conoscere alla perfezione, capace di interpretarlo in una maniera oscura per tutte le altre. A differenza di ieri, oggi non c’è stata la ...

