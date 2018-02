Jennifer Aniston e la forza di star bene anche da sole

vanityfair

(Di sabato 17 febbraio 2018) Di nuovo sola, poverina, stanno dicendo tutte le iscritte al #team. Proprio adesso che sembrava avere trovato quello giusto. Proprio adesso che i paparazzi cominciavano a lasciarla in pace. Proprio adesso che, nelle interviste, hanno (quasi) smesso di chiederle «quando fai un figlio»?Joanna Anastassakis, 49 anni, figlia di due attori di soap opera, nata riccia, mora e non particolarmente bella, è diventata bionda e tonica, anzi LA bionda e tonica californiana per eccellenza e come tale strapagata, grazie a un’immensadi volontà, che è poi un modo poetico per dire «ore di ginnastica», e la tigna di chi non aspetta che l’ascensore sociale si fermi per prenderlo: lo mette in moto da sola e lo fa schizzare in alto, per dove vuole. Dopo essere diventata milionaria grazie alla serie culto Friends, dopo avere spodestato la principessina Gwyneth Paltrow dal ...