Italia | l' inquinamento resta alto Non farsi distrarre dai piccoli segnali di

Inquinamento - gli oceani di plastica con gli occhi dell’unica Italiana alla Volvo Ocean Race : “Bottiglie e spazzatura al limite degli iceberg” : “Con le correnti, una bottiglia di plastica che cade in mare in Africa può arrivare tranquillamente nel mezzo dell’Oceano Indiano!”. Non è certo un esempio teorico quello di Francesca Clapcich. La velista triestina che ilfattoquotidiano.it ha intervistato via Skype da Hong Kong è l’unica donna italiana a partecipare alla Volvo Ocean Race (VOR), regata che fa il giro del mondo in equipaggio a tappe, 45.000 miglia ...

Inquinamento - l’ultimatum dell’Ue : Italia verso il deferimento : Il fiato dell’Ue sul collo dell’Italia è sempre più asfissiante. E il rischio che la Commissione porti il nostro Paese alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per le insufficienti risposte all’emergenza smog è tutt’altro che scongiurato. Le misure prese non bastano, bisogna fare di più. E in fretta, sostengono a Bruxelles. Altrimenti il deferim...

Greenpeace : ultimatum UE all’Italia sull’inquinamento atmosferico - “il nostro Paese a un passo dalla Corte di Giustizia” : “Un articolo pubblicato nelle scorse ore da Politico rivela i dettagli di una lettera inviata dal Commissario Europeo per l’Ambiente Karmenu Vella al ministro tedesco dell’Ambiente Barbara Hendricks. Lo stesso tipo di comunicazione, secondo l’organo di informazione, sarebbe stato inviato anche ai ministri dell’Ambiente di Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Si tratterebbe – spiega in una nota Greenpeace – di un ultimatum a ...

Ambiente - Istat : gli Italiani preoccupati per inquinamento - clima e rifiuti : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico italiano dell’Istat ha rilevato che i problemi ambientali che preoccupano di più gli italiani sono inquinamento, cambiamenti climatici, produzione e smaltimento dei rifiuti. In particolare, l’inquinamento dell’aria preoccupa il 51,9%, i cambiamenti climatici il 49,1% e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti il 41,7%. Suscitano apprensione in una minor quota di popolazione ...

Inquinamento e plastiche : gli Italiani tra i più preoccupati in Europa : Gli italiani sono tra i cittadini europei preoccupati dall’Inquinamento dell’aria e dall’impatto delle plastiche sull’ambiente: il dato emerge da un’indagine Eurobarometro. Gli italiani, tra gli europei, sono anche coloro che hanno meno fiducia nel fatto che le istituzioni facciano abbastanza in questo ambito, sia a livello nazionale che europeo. L'articolo Inquinamento e plastiche: gli italiani tra i più ...