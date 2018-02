Italia | domenica in tono minore | biathlon e poco altro

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 18 febbraio : Una domenica 18 febbraio con speranze di medaglia al lumicino per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le percentuali del borsino. SCI ALPINO Ore 5.45, seconda manche gigante maschile Nella stagione in corso nessun azzurro è mai salito sul podio tra le porte larghe. Una medaglia sembra davvero un obiettivo utopistico. In questa Olimpiade, tuttavia, le sorprese non sono mancate ed i nostri portacolori ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di domenica 18 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : domenica 18 febbraio l’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare la sesta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in un match fondamentale per le nostri sorti in questa rassegna a cinque cerchi: la nostra Nazionale è praticamente obbligata a sconfiggere i maestri anglosassoni per rimanere in corsa e continuare a sognare, una sconfitta ci complicherebbe ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli Italiani in gara domani (domenica 18 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass start di biathlon. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 18 febbraio. Italia mina vagante nell’inseguimento : Dopo una giornata di pausa riprendendo le gare sul ghiaccio coreano a Cinque Cerchi dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia, sorpresa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna protagonista con la team pursuit maschile. La prova a squadre che, nella leggendaria Olimpiade di Torino 2006, ci regalò uno storico oro olimpico potrebbe riservare altre grandissime sorprese. Certo, ...

Fabrizio Rossi - Fdi - domenica a Roma per firmare il 'Patto con gli Italiani anti Inciucio' : Questo oltre che essere inaccettabile, è il solito malcostume e modo di fare politica che noi di Fratelli d'Italia non accettiamo. Pertanto con questa manifestazione, che ha fortemente voluto la ...

Battistelli. Domenica la finale della Coppa Italia di serie A2 - parlano Saguatti e coach Saja : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma LVF TV e sul sito di Repubblica.it . Per i "ritardatari" che acquisteranno i biglietti online ricordiamo che sono ancora ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : L’Italia SI SBLOCCA : WINDISCH BRONZO NEL BIATHLON!!! Kevin Fischnaller risale - si gioca il bronzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : Italia da podio nel pattinaggio artistico! Iniziati i 5000 di speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i risultati di domenica 11 febbraio e la classifica della prova a squadre. Italia in lotta per il podio : classifica SHORT DANCE Pl. Name Nation Points SD FD 1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 80.51 1 2 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 75.46 2 3 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 74.76 3 4 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 72.51 4 5 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 62.15 5 6 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 57.94 6 7 WANG Shiyue / LIU ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Kostner e Marchei/Hotarek regali : Italia in corsa per il podio nel Team Event! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Carolina Kostner regala la finale all’Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli Italiani in gara oggi (domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Sono 23 gli italiani in gara oggi domenica 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per la discesa libera con Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer. Si spera nell’impresa di Nicola Tumero sui 5000m di speed skating, Kevin Fischnaller può rimontare nello slittino. Attenzione a Lukas Hofer e Dominik Windisch nella sprint di biathlon. Imperdibile Carolina Kostner nel team event insieme alle due coppie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 11 febbraio) e gli Italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 11 febbraio si assegnano ben 7 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita, ore appassionanti in compagnia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud: i più grandi campioni del circuito si daranno battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie. Una delle gare più attese sarà sicuramente la discesa libera maschile, un evento imperdibile che apre il Programma di sci ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata - domenica 11 febbraio - . Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Tutta la giornata sarà trasmessa su Supertennis , che offre la possibilità di seguire tutto anche in streaming sul sito ufficiale o sull'app. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della ...