Iran | Usa a Berlino | non investite

La mossa europea sul nucleare Iraniano : cambiare l’accordo per evitare le sanzioni Usa : Dopo il burro, i cannoni. A Davos si è parlato di economia. A Monaco, fra tre giorni, entra in scena la sicurezza. Tutti gli occhi saranno puntati sulla Russia che ha appena ammesso di aver schierato gli Iskander a Kaliningrad. ...

Il Qatar invita gli USA a dialogare con l'Iran per il bene della regione - : ... a parte le buone relazioni tra Iran e Qatar, Doha non vuole nessuna guerra, diretta o indiretta, tra America e Iran perché seri problemi all'economia e alla politica regionali. "Pertanto, il Qatar ...

Iraq - truppe Usa anti-Isis si ritIrano :  Le truppe americane della coalizione anti-Isis in Iraq hanno cominciato a ritirarsi,dopo la sconfitta dello stato islamico. Due funzionari iracheni hanno riferito che è stato raggiunto un accordo in questo senso con le autorità di Bagdad. Contractor della base americana in Iraq confermano di vedere che i militari hanno iniziato lasciare il paese. Si tratta della prima riduzione di contingente dall'inizio della guerra contro l'Isis, oltre tre ...

Iran - scuole chiuse due giorni a Teheran a causa dello smog : Le scuole materne ed elementari resteranno chiuse in tutta la provincia di Teheran fino a martedì a causa dell'inquinamento atmosferico. Le autorità hanno anche introdotto l'obbligo di circolazione ...

Iran : nucleare Usa è minaccia umanità : 11.26 La nuova politica nucleare militare statunitense "avvicina l'umanità alla distruzione":l'allarme è del ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif in un messaggio su Twitter. Questa politica "si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP", il trattato di non proliferazione nucleare. "L'ostinazione (del presidente americano Donald Trump) nell'affossare" l'accordo internazionale sul programma ...

Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah. L'ultima mossa di Trump contro l'Iran : Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah per minare l'influenza dell'Iran nella regione. Il dipartimento del Tesoro ha reso noto di aver messo nel mirino sei persone e una rete di sette società in Libano, Ghana, Liberia e altri Paesi legate al finanziere di Hezbollah Adham Tabaja. Secondo alti dirigenti dell'amministrazione, si tratta della "prima ondata" di una campagna per schiacciare Hezbollah, sostenuto da ...

Il presidente attacca Mosca - Pechino - Iran e Corea del Nord e chiede il riarmo nucleare degli Usa : 'Mosca e Pechino stanno minacciando ora la nostra economia, i nostri interessi e i nostri valori. Per questo - ha detto - dobbiamo rendere più forti le nostre Forze armate per dissuadere chiunque da ...

Giappone : l’eruzione del vulcano Kusatsu ShIrane è avvenuta da 6 crateri : L’eruzione del vulcano Kusatsu Shirane, lo scorso martedì in Giappone, è avvenuta da almeno sei crateri. E’ il parere degli esperti geologi dopo aver esaminato le immagini dell’Agenzia meteorologica Giapponese, grazie all’aiuto della tv pubblica Nhk. L’eruzione improvvisa e inaspettata del vulcano a nord ovest di Tokyo ha provocato 1 morto e 11 feriti. Il video mostra una coltre di cenere nera emessa dal versante a ...

Giappone - eruzione del vulcano Kusatsu-ShIrane colpisce le piste da sci. Le immagini della valanga : Una persona è morta per l’eruzione di oggi avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in Italia) del vulcano Kusatsu-Shirane, nella prefettura Giapponese centro-orientale di Gunma, tornato così attivo per la prima volta dal 1983. Il risveglio del vulcano, situato vicino a un resort sciistico, ha causato una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava L'articolo Giappone, eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane colpisce le piste da sci. Le ...

Turchia - ministero Esteri convoca ambasciatori di Russia - Iran e USA - : "Gli ambasciatori di Russia e Iran, e l'incaricato temporaneo degli Stati Uniti sono stati invitati al ministero degli Esteri per essere informati sugli ultimi sviluppi ad Afrin", ha detto una fonte ...

PIrandello e Lo Monaco affascinano Ragusa Ibla : Lo scorso fine settimana un raffinato Sebastiano Lo Monaco ha intrattenuto il pubblico con un excursus dei personaggi pirandelliani più noti