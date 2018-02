Iran | Rohani | ostilità Usa per errori di calcolo e promesse mancate

Iran : Rohani - 2019 sarà anno dell'unità : TEHERAN, 11 FEB - Il presidente Iraniano Hassan Rohani ha chiesto oggi che il 2019 - 40mo anniversario della Rivoluzione islamica - sia considerato l'anno della "unità", in cui "i conservatori, i ...

Iran : Rohani - 2019 sarà anno dell'unità : "Durante gli ultimi 39 anni abbiamo costretto molte personalità a scendere dal treno della rivoluzione", ha poi osservato riferendosi alla rimozione di numerose persone dalla scena politica: "Ora è ...

Il presidente Rohani sfida i conservatori Iraniani : A dicembre le proteste di Machad contro il rincaro dei prezzi hanno messo in evidenza le crepe sociali ed economiche del regime degli ayatollah. Leggi

Iran - Rohani : "Trump non può minare l'accordo sul nucleare" : Rohani ha fatto notare che le reazioni internazionali agli sforzi messi in atto da Trump per indebolire l'accordo riflettono 'la vittoria della decenza politica' rispetto agli sforzi dell'attuale ...

Iran - ancora scontri e vittime. Rohani : 'Uniti contro i violenti' | : Proseguono le manifestazioni antigovernative, contro il carovita e la corruzione. Vittime tra Teheran, Izeh e Arak. Circa 400 le persone arrestate. Oscurati i social. Il presidente: "Sono piccolo ...

Altri 12 morti in Iran dopo l’appello di Rohani : Negli scontri fra dimostranti e forze dell’ordine di domenica ci sarebbero stati dieci morti. Il bilancio è stato riportato questa mattina dalla tv di Stato: «Negli eventi della scorsa notte, purtroppo, un totale di dodici persone sono rimaste uccise, in numerose città». La tv ha mostrato edifici e auto danneggiati negli scontri. Le manifestazion...

Iran - Rohani : nemici spingono a proteste : 15.08 Il presidente Iraniano Rohani ha detto che sono i nemici di Teheran, i Paesi che non hanno tollerato il successo dell'Iran nell'accordo nucleare e nella regione, a spingere la gente a protestare. "Il nostro progresso per loro era intollerabile", ha sostenuto parlando delle proteste anti-governative degli ultimi giorni in Iran. E riferendosi al presidente Usa Trump: "Non ha il diritto di simpatizzare" con il popolo in piazza. Ieri ...

Iran - si moltiplicano le proteste contro il governo : “Dodici morti dopo il discorso di Rohani. Assalti alle basi militari” : Aumenta e si rafforza la rivolta della popolazione Iraniana contro il governo e l’attuale situazione economica. dopo il discorso del presidente Hassan Rohani, che ha garantito la libertà di manifestazione ma annunciato tolleranza zero “per chi crea disordini”, l’escalation delle proteste ha portato “dimostranti armati” ad assaltare stazioni di polizia e basi militari, secondo quanto riferito dalla tv di Stato. ...

Iran - si moltiplicano le proteste contro il governo : “Dieci morti dopo il discorso di Rohani. Assalti alle basi militari” : Almeno dieci persone sono state uccise durante le proteste ancora in corso in Iran, anche dopo il discorso del presidente Hassan Rohani. Lo riporta la tv di Stato, secondo cui le forze di sicurezza Iraniane hanno respinto “dimostranti armati” che cercavano di prendere d’assalto stazioni di polizia e basi militari, mentre è in programma in giornata una riunione d’emergenza dell’esecutivo. Non è chiaro se il numero delle vittime ...