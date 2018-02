Inter | le ire di Spalletti | Il mercato? Non alleno una squadra virtuale

Internazionali d'Italia Motocross : Pirelli festeggia i successi di Cairoli e Febvre : Il nove volte Campione del Mondo si è rifatto vincendo la Supercampione , gara cui prendono parte i primi venti classificati di MX1 e MX2 , davanti a Romain Febvre, secondo, e ad Alessandro Lupino , ...

DIRETTA/ Olimpia Milano-Cantù (risultato live 38-57) streaming video Rai.tv : Intervallo (Coppa Italia basket) : DIRETTA Olimpia Milano Cantù: streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per le Final Eight di Coppa Italia. Storia e tradizione nel quarto di finale a Firenze(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Probabili formazioni / Genoa Inter : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Genoa Inter : Icardi e Perisic out. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:00:00 GMT)

DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : i blucerchiati ci provano : DIRETTA Inter Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri hanno fatto un solo punto nelle ultime tre uscite(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:47:00 GMT)

Alitalia : Air France - non disInteressati ma non vuol dire entrare in capitale : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Abbiamo sempre detto che non potevamo essere disinteressati” al futuro di Alitalia. La compagnia italiana “è una compagnia partner di Air France – Klm, partner dell’alleanza transatlantica e quindi bisogna tenere un occhio su quello che succede: questo non significa che prenderemo una partecipazione”. Ad affermarlo è il Chief Financial Officer, Frederic Gagey, in occasione ...

DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : fine primo tempo : DIRETTA Inter Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri hanno fatto un solo punto nelle ultime tre uscite(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:09:00 GMT)

DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - in campo! : DIRETTA Inter Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri hanno fatto un solo punto nelle ultime tre uscite(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:05:00 GMT)

Probabili formazioni / Genoa Inter : rebus a centrocampo. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:52:00 GMT)

“Fiorello? Un figlio di pu***”. Le terribili parole contro lo showman che hanno fatto inviperire i suoi tantissimi fan. Poi - la precisazione del diretto Interessato che chiarisce così. Tutti - però - non sembrano affatto convinti della sua versione : Non si faceva sentire da tempo, dopo aver raccontato i suoi guai ed essersi lasciato andare a degli sfoghi che avevano fatto discutere e gli avevano attirato contro commenti non troppo benevoli da parte del pubblico. Ora, ecco che Marco Baldini ha scelto di tornare a parlare dopo un lungo silenzio. Palcoscenico scelto dalla vecchia spalla di Fiorello ed ex Deejay sono stati i microfoni del programma La Confessione di Peter Gomez, ...

Federica Panicucci nella bufera dopo il fuori onda. Poi - in diretta - a Mattino 5… Dopo le parolacce e gli insulti Intercettati da Striscia in camerino - la conduttrice non ha scelta. Apre la puntata e - dal centro dello studio - ‘affronta’ il collega. Che reagisce così : Ha fatto, ovviamente, scalpore, il fuori onda di Federica Panicucci mandato in onda nell’ultima puntata di Striscia la notizia. Ha fatto scalpore perché la conduttrice di Mattino 5, che in tv vediamo sempre composta, perfetta, con i suoi tacchi a spillo e i suoi tubini dai colori sgargianti, ha davvero perso le staffe. Chiaramente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di italiani, quindi si ...

PROBABILI FORMAZIONI / Genoa Inter : Miranda out. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Rimborsi M5S - Casaleggio : «Mi sento preso in giro. Se c'è un dubbio si deve Intervenire : Noi al primo mandato abbiamo fatto la prima vera spending review dei costi della politica: 23 milioni di euro di donazioni, più la rinuncia di 42 milioni di Rimborsi elettorali delle politiche, più ...

“Che merda” - “Testa di ca…!” : Federica Panicucci perde le staffe a Mattino 5. E grazie a Striscia la notizia - che ha mandato in diretta questo fuori onda - tutta Italia (diretto Interessato compreso) sa. La conduttrice era una vera furia : Striscia la notizia, questa sì che è una Federica Panicucci inedita! Il servizio andato in onda nell’ultima puntata ha mostrato un fuori onda che vede protagonista la conduttrice di Mattino 5 a dir poco infuriata con il collega Francesco Vecchi. I fatti sarebbero accaduti nella puntata del 14 febbraio scorso. Probabilmente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di Italiani, quindi si è proprio ...