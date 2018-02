Inter ‘da ridere’ proprio come l’autogol di Ranocchia | anche l’Europa League è a

calcioweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2018) Si è concluso l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Genoa che ha vinto senza particolari problemi contro l’, la squadra di Spalletti sempre più negativa, solo la ‘fortuna’ nella prima parte di stagione ha aiutato i nerazzurri, adesso sono usciti i veri valori della squadra, forse nemmeno da Europa‘da ridere’l’autogol che ha aperto la partita, frittata clamorosa trae Skriniar e niente da fare per il portiere Handanovic che può solo guardare il pallone infilarsi all’incrocio, nella ripresa Pandev completa una grande prestazione con il gol. LaPresse/Garbuio All’ingresso delle squadre in campo omaggio da parte dei tifosi di casa per l’anniversario di De Andrè, poi parola al campo con i primi minuti che sono equilibrati. ...