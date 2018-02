India | sta per finire sotto al treno | bigliettaio lo salva

India - contadino espone il poster di una pornostar per proteggere il raccolto : 'Ha funzionato' : Piantare nel campo coltivato una gigantografia della pornostar Sunny Leone per proteggere i raccolti "dall'occhio del male": è l'originale rimedio apotropaico escogitato da un contadino di Banda Kindi ...

Kashmir : ministro Difesa India - Pakistan pagherà per attacco :

India - stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla moglie : India, stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla moglie Rita Sarkar, giovane donna Indiana, due anni fa fu portata dal marito in una clinica privata ufficialmente per trattare una presunta appendicite. Poi, dopo continui dolori, ha scoperto di avere un solo rene e ha denunciato l’uomo.Continua a leggere Rita […] L'articolo India, stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla ...

Cosa c'entrano Cina - India e Stati Uniti con gli scontri nelle Maldive : L'instabilità di questi giorni mette ora a rischio anche il turismo, essenziale per l'economia dell'arcipelago e che proprio in questo periodo è nel pieno della stagione, con decine di migliaia di ...

Gli “intoccabili” in India stanno un po’ meglio : Ma solo un po', e grazie alle quote previste dalla Costituzione: dal punto di vista culturale e sociale persistono antiche discriminazioni The post Gli “intoccabili” in India stanno un po’ meglio appeared first on Il Post.

Una bambina di otto mesi è stata stuprata in India - è stato arrestato suo cugino : Una bambina di 8 mesi è stata stuprata a New Delhi, la capitale dell’India. È stata portata domenica al pronto soccorso dalla madre, che l’aveva trovata in casa ricoperta di sangue: i medici hanno riscontrato gravi ferite interne e l’hanno The post Una bambina di otto mesi è stata stuprata in India, è stato arrestato suo cugino appeared first on Il Post.

Mucche sacre nei santuari così l’India resta senza latte : l’India è un Paese notoriamente abituato ad accogliere le contraddizioni. Ma quella che si sta cristallizzando attorno al commercio delle vacche rischia di diventare troppo costosa....

LG si appresta a lanciare LG G6 Lite/Compact in India a poco più di 300 euro : LG si appresta a lanciare LG G6 Lite/Compact in India, a un prezzo di 25.000 rupie, poco più di 300 euro al cambio attuale. Si tratta in sostanza di una versione di LG G6 con una memoria interna di dimensioni minori e la stessa scheda tecnica del fratello maggiore. La commercializzazione dovrebbe iniziare nel mese di febbraio. L'articolo LG si appresta a lanciare LG G6 Lite/Compact in India a poco più di 300 euro è stato pubblicato per la prima ...

Festa della Repubblica in India - imponenti misure di sicurezza : Almeno 60mila soldati ed agenti di polizia sono stati dispiegati nel centro di New Delhi per tutelare la sicurezza della tradizionale parata militare e civile che ogni anno si svolge in India in ...

India - misure sicurezza Festa Repubblica : 6.15 Imponenti misure di sicurezza a New Delhi, in India, per la parata militare e civile in occasione della Festa della Repubblica. Il primo ministro Indiano, Modi, ha invitato i presidenti e primi ministri dell'Associazione dei Paesi dell'Asia sud-orientale (Asean) quali ospiti d'onore. Per rispondere a un'eventuale minaccia terroristica sono stati dispiegati almeno 60.000 soldati e poliziotti. In zone strategiche sono presenti sistemi ...

India - Modi a Davos : globalizzazione sta perdendo il suo lustro : Davos (askanews) - Una spettacolare Davos sepolta da una eccezionale coltre di neve ha accolto i capi di Stato e di governo e i delegati delle principali organizzazioni internazionali giunti in ...

Allerta Meteo USA - -37°C a Chicago - -24°C a Indianapolis : ecco come le città stanno reagendo alle condizioni di freddo estremo : Il rigido tempo invernale che ha portato le temperature sotto lo zero in molte parti degli USA sta minacciando di portare neve e ghiaccio anche in parti del sud che solo raramente vedono cadere fiocchi di neve, e ancora meno li vedono accumulare al suolo. Per esempio, a Savannah, una città costiera della Georgia che non ha visto nevicate notevoli dal febbraio 2010, sono previsti fino a 5 centimetri di neve e grandine. Nonostante le autorità ...

Dalla Siria all'Afghanistan. Dall'India al Congo : fine anno di sangue in molte parti del mondo : Tensione di nuovo alta anche nella Striscia di Gaza dopo il riconoscimento da parte del presidente statunitense Donald Trump di Gerusalemme come capitale israeliana: un palestinese è stato ucciso lungo la frontiera che divide Israele dai Territori palestinesi. Terroristi in azione in Kasmir, a Awantipora - in uno scontro a fuoco - hanno ucciso due agenti

Tre soldati morti nel Kashmir - il Pakistan accusa lIndia : L'esercito Pakistano ha accusato le forze di sicurezza indiane di aver ucciso tre dei suoi soldati al confine tra i due Paesi, poche ore dopo che Islamabad ha concesso una visita di famiglia a una ...