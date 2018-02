Inchiesta Napoli | Renzi | sono garantista | ora magistratura in campo

Inchiesta Napoli - Di Maio : "Politici assassini della mia gente" : Il candidato premier M5s indica sullo schermo Roberto De Luca, indagato nel fascicolo che riguarda gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti: "Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino"

L'Inchiesta sui rifiuti a Napoli con le accuse a De Luca jr. Di Maio : 'a casa' : Pubblicato un nuovo video in cui viene utilizzato come esca, per provare casi di corruzione, un ex camorrista. Il presidente campano: utilizzano camorristi per ricattarci, ma andremo avanti come un ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : politici assassini della mia gente : "Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino, troppo timida per i criminali politici". Così il candidato premier M5s, ...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5s e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...

Napoli - “La nostra quota è del 15%” : il figlio di De Luca nell’Inchiesta di Fanpage sugli appalti rifiuti : Fanpage.it ha pubblicato la seconda puntata dell’inchiesta Blody Money che mira a fare luce sugli appalti per lo smaltimento di rifiuti. Il video pubblicato sul sito di Fanpage.it, intitolato “Nel nome del figlio”, punta i riflettori sull’incontro con Roberto De Luca, figlio del Governatore della regione Campania e assessore a Salerno. Nel nuovo video Fanpage ha ripreso l’ex boss della camorra Nunzio Perrella con Roberto De ...

Napoli - De Luca sull’Inchiesta di Fanpage : “Effervescenze”. Ma la Regione Campania domani sostituisce il dirigente indagato : Di fronte alle telecamere Vincenzo De Luca parla di “sceneggiature impensabili” ed “effervescenze”, eppure la Regione Campania si prepara a sostituire in tempi rapidissimi il consigliere delegato di Sma, Lorenzo Di Domenico, indagato nell’inchiesta nata dal lavoro giornalistico di Fanpage che coinvolge anche il figlio del governatore, Roberto. Da un lato il presidente della Regione sminuisce, dunque, ma l’ente ...

L'Inchiesta di Fanpage e la corruzione a Napoli : ...da un'inchiesta durata sei mesi e condotta in modo impeccabile dal portale Fanpage.it e svela gli ultimi sviluppi del delicato e non sempre trasparente rapporto tra traffico dei rifiuti e politica. ...

Cosa sappiamo dell’Inchiesta sui rifiuti a Napoli : Ieri ci sono state perquisizioni e sequestri per anticipare la pubblicazione di un'indagine giornalistica che avrebbe compromesso le indagini The post Cosa sappiamo dell’inchiesta sui rifiuti a Napoli appeared first on Il Post.

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’Inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (di cui pubblichiamo un’anticipazione con il commento del direttore del sito) in cui un finto ...

Napoli - corruzione e tangenti per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’Inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

Inchiesta a Napoli : nel mirino rifiuti e voto di scambio : Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un'Inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti e un voto di scambio che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale a Napoli per le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di Napoli, che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L'Inchiesta ...

