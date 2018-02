In arrivo precipitazioni da Nord a Sud - neve su Toscana ed Emilia : Roma, 17 feb. , askanews, - Allerta maltempo della Protezione civile: in arrivo precipitazioni da Nord a Sud, neve su Toscana ed Emilia -Romagna."La nuova perturbazione di origine atlantica che sta ...

Allerta Meteo in Trentino : neve e pioggia in arrivo - “attese precipitazioni abbondanti e diffuse” : La protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di Allerta ordinario: secondo le previsioni di MeteoTrentino infatti “tra domenica a martedì sono attese precipitazioni abbondanti e diffuse. Dal pomeriggio di domenica probabili nevicate anche nei fondovalle più bassi con cumulati, fino alle prime ore del mattino di lunedì, compresi tra 10 e 30 cm. In seguito progressivo innalzamento della quota neve, a partire da sud, che nel ...