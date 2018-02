Imperia | Scajola si candida a sindaco | «Voglio far tornare bella la città»

Imperia - Scajola si candida a sindaco : L’annuncio intorno alle 15, poco prima della conferenza stampa, in un’azienda agricola di Oneglia. «Vediamo anche di risparmiare i soldi del ballottaggio»

Scajola - ennesima assoluzione e domani annuncia la candidatura a sindaco di Imperia : Era accusato di finanziamento illecito attraverso sconti su lavori di ristrutturazione della sua villa. "Non dimentico i nemici ma ora inizia un nuovo periodo"

Imperia - finanziamento illecito : assolto l'ex ministro Scajola : Imperia, finanziamento illecito: assolto l'ex ministro Scajola Il suo commento a caldo: "Non posso non ricordare chi mi è stato vicino sempre, così come, con un po' di tristezza, non riesco a dimenticare chi ci ha speculato sopra"